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長期不開車別傻傻繳稅 申請停駛省下一筆牌照稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
牌照稅按日計稅，若長期不用記得申辦停駛。圖／聯合報系資料照片
牌照稅按日計稅，若長期不用記得申辦停駛。圖／聯合報系資料照片

車子沒開也照樣要繳牌照稅台南稅務局提醒，使用牌照稅是依車輛「領牌使用」狀態課徵，只要沒有向監理機關辦理停駛，即使車子長期停在車庫、出國數個月沒開，甚至故障維修中，都還是得繳全額牌照稅。若民眾短期內確定不會使用車輛，記得先申請停駛，才能從停駛日起停止課稅，省下一筆稅金。

稅務局表示，使用牌照稅採按日計徵，因此車主若因出國、長時間停車或其他原因暫時不用車，可向監理機關申請停駛。經核准後，停駛期間就不必繳納牌照稅；但若只是把車輛閒置未開、卻沒有辦理停駛，仍會被視為正常領牌使用車輛，必須照常繳稅。

稅務局也提醒，車輛辦理停駛後，如果要重新上路，一定要先向監理機關辦理復駛。若未完成復駛手續就直接開車上路，一旦被查獲，除了要補繳牌照稅外，還可能被處以最高2倍以下罰鍰，民眾不可不慎。

牌照稅 台南

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