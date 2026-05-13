財政部昨（12）日公布4月個人房地合一稅年減1.4％，為連續13個月負成長，不過已從二位數減幅縮減到個位數；4月土增稅更由黑翻紅，年增4.8％，契稅則年增8.1％，連二紅，房地三稅都浮現轉好跡象。

累計今年前四月，土增稅年減11.3％，個人房地合一稅年減5.2％，跌幅都逐漸收斂，契稅則年增7.7％。

土增稅4月實徵56億元，年增4.8％，月減7％。各縣市各有增減，以台北市、桃園市增加比較多，主要為大額案件稅款增加，年減較多者為新北市、台南市；累計前四月稅收222億元，年減11.3％，以台中市、新北市及高雄市減少較多，六都唯一年增的是台北市。

契稅4月實徵13億元，年增8.1％，月減22.4％。增加較多的是台北市及高雄市，主因新建案交屋及大額案件稅款挹注，至於減少較多的則是桃園市及新北市。累計前四月實徵53億元，年增4億元、或7.7％，增加較多的縣市為台北市、苗栗縣及台南市，減少較多的是台中市跟桃園市。