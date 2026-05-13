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證交稅創高…每天進帳27億 躍總稅收成長大支柱

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。圖／聯合報系資料照
財政部。圖／聯合報系資料照

財政部昨（12）日公布4月全國總稅收1,895億元，寫最強4月，年增23％，總稅收成長幾乎全由證交稅貢獻。在台股爆量下，4月證交稅入帳546億元、單月新高，為連九紅，年增逾二倍。以4月交易日20天計算，證交稅平均每日貢獻國庫27億元。

根據財政部統計，4月總稅收年增355億元，其中證交稅就年增368億元，是稅收成長的最大功臣。

財政部統計，4月總稅收1,895億元，年增23％；累計前四月實徵淨額8,450億元，年增19.3％；累計前四月實徵淨額占累計分配預算數113.7％，代表稅收入帳超乎預期。

4月實徵淨額寫下歷年單月新高的稅目者為證交稅；寫最強4月的稅目包含綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、娛樂稅及總稅收；前四月寫新高稅目則為綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、牌照稅、娛樂稅、總稅收。

證交稅是4月表現最亮眼的稅目，4月實徵淨額年增368億元，冠居各稅；前四月實徵淨額年增1,035億元，傲視其他主要稅目。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，台股4月強勢反彈，雖一度受中東戰事反覆干擾，但隨國際股市走揚及AI題材持續強勁帶動下，由權值股領軍推升指數，整體呈現價量齊揚，除指數持續創高，交易也相當熱絡，4月上市櫃日均成交值首度破兆，達1兆1,410億元，改寫歷史高點，年增2.4倍，是2007年8月以來新高。

受日均成交值創高帶動，4月證交稅實徵淨額546億元，創歷年單月新高、連二月突破500億元大關，年增368億元，亦為歷年單月新高，年增幅達2.1倍，為2010年2月以來新高、連九月正成長。

累計前四月證交稅實徵淨額共1,783億元，年增1,035億元，雙雙改寫歷年同期新高紀錄，年增1.4倍，為2005年以來同期新高。

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