身障免牌照稅 條件放寬

財政部日前發布解釋令，放寬身心障礙者使用牌照稅免稅認定，自今年1月30日起鬆綁「車籍地」規定，只要車主為身心障礙者二親等內親屬，且在監理機關登記的住居所地址與身障者戶籍地相同，即可視為符合車籍地規定，申請免徵牌照稅，解決過去因戶籍與實際居住地不同，導致無法享有免稅優惠的問題。

台南市稅務局指出，財政部放寬認定，只要車主在公路監理機關登記的「住居所地址」與身障者戶籍地相同，也可視為符合規定。

舉例來說，林先生平日開車接送因身心障礙無法駕駛、且沒有駕照的母親，雖然母子戶籍不同，但若林先生在監理機關登記的住居所地址與母親戶籍地址一致，仍可申請免徵使用牌照稅。

稅務局提醒，每位身心障礙者以一輛免稅車輛為限，且牌照稅採按日計徵，只要符合條件，愈早提出申請，就能愈早享有免稅優惠。