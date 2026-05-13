貨物稅退稅 列帳有眉角

財政部中區國稅局提醒，企業收到貨物稅退稅款，不屬於所得性質，在申報營所稅時，應根據列帳情形，列為固定資產成本減項，或當年度費用的減項，在列帳時應特別注意。

不少企業在添購電器或車輛時，會選擇具有節能標章、可退還貨物稅的節能商品。5月報稅季開跑，中區國稅局提醒，財政部過去函釋，貨物稅退稅屬購買貨物成本或費用減少，非屬所得性質，企業應將該貨物稅退稅款列為固定資產成本或當年度費用減項。

國稅局解釋，若該貨物帳列為固定資產，並在當年度申請退還減徵貨物稅，該貨物稅退稅款應作為固定資產成本減項，依減除後帳面金額計提折舊；如該貨物帳列為當年度費用，則退稅款列為當年度費用之減項。

國稅局呼籲，營利事業辦理所得稅結算申報時，應審慎檢視各項申報資料是否符合所得稅法及查核準則相關規定，正確報繳稅款。