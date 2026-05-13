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府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

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申請研發投抵 不能變更

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，營利事業申請適用《產業創新條例》或《中小企業發展條例》研發支出投資抵減時，可從「當年度抵減15%」或「三年內抵減10%」兩方式中擇一，但記得「下好離手」，一經選定就不能變更。

另外，台北國稅局提醒，每年可抵減稅額皆有「不得超過當年度應納稅額30%」的限制，企業應提前評估最有利方案。

台北國稅局表示，為鼓勵企業投入研發創新，營利事業若符合規定，當年度研究發展支出可選擇兩種抵減方式，包括在支出金額15%限度內，直接抵減當年度營所稅；或在支出金額10%限度內，自當年度起分三年抵減各年度應納稅額。

國稅局提醒，許多企業容易忽略「30%抵減上限」規定。無論採何種方式，當年度可實際抵減稅額，都不得超過當年度應納營所稅額的30%。若超過上限，當年度抵減方案未使用完的部分，將無法保留至以後年度繼續抵減。

舉例來說，甲公司2025年度應納營所稅40萬元，符合規定的研發支出為200萬元，若選擇15%當年度抵減，可計算出30萬元抵減額，但因已超過當年度應納稅額30%的上限、也就是12萬元，因此實際只能抵減12萬元，剩餘18萬元將失效，無法留待以後年度使用。

不過，甲公司如果改採10%分三年抵減方案，雖然總抵減額降為20萬元，但當年度同樣先抵12萬元後，剩餘8萬元仍可保留至2026年至2027年度繼續抵減，整體運用彈性較高。

國稅局 財政部 營所稅

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