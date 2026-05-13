快訊

府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

聽新聞
0:00 / 0:00

企業移轉訂價 防三大疏漏

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

營所稅結算申報已於5月展開，財政部北區國稅局提醒，企業申報移轉訂價，在交易資料揭露上常見三大疏漏，包括商標專利、為海外關係企業提供管理或技術服務、延遲收款等，未依規定揭露，都可能遭稅局盯上。

移轉訂價查核是為了避免企業透過關係人交易，將利潤配置到較低稅負國家，達到避稅目的。隨時代變遷，如專利、技術等無形資產，對跨國企業重要性日益增加，也成為移轉訂價查核重點。

北區國稅局表示，近期檢視企業移轉訂價申報案件時發現，不少營利事業與海外關係企業間明明存在交易往來，卻未依規定揭露，也沒有收取合理報酬，成為常見查核缺失。

首先，企業將商標、專利或專門技術提供給關係企業使用，卻未揭露，也未收取常規報酬，如授權費。

第二類則是企業替海外關係企業提供管理或技術服務，例如協助行政、人事、財務、研發或技術支援等，卻沒有收取服務報酬，企業若實際提供服務，原則上就應依交易內容計算合理對價。

第三類則與資金往來有關，包括對關係企業應收帳款長期延遲收款，或替關係企業提供背書保證，但未收取利息或保證手續費，這類情況等同企業提供資金融通或信用支持，若未收取合理報酬，也可能被認定不符營業常規。

此外，國稅局指出，部分企業在製作移轉訂價報告時，未以「個別交易」為基礎進行分析，而是直接用公司整體利潤進行測試。

依據「營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則」規定，企業應針對個別受控交易進行比較分析，才能判斷交易價格或利潤是否符合常規。國稅局說明，若僅以整體獲利情況檢測，可能降低比較分析精準度，也不易辨識個別交易是否合理，未來查核時仍可能被要求重新檢視。

國稅局提醒，企業在辦理營所稅申報時，應依規定完整揭露受控交易及關係企業相關資料，並備妥移轉訂價報告，尤其有跨境集團架構、海外子公司或頻繁關係人交易的企業，更應提前檢視交易安排是否符合常規交易原則，以免後續遭調整補稅甚至衍生罰鍰。

國稅局 營所稅

延伸閱讀

新聞中的法律／網紅課稅 不再處灰色地帶

2026報稅／獨資、合夥盈餘 要課綜所稅

保單轉女兒名下慘了！媽媽被認定「送財產」挨罰

2026報稅／投資境外金融商品產生所得 別忘自行申報個人基本所得額

相關新聞

證交稅創高…每天進帳27億 躍總稅收成長大支柱

財政部昨（12）日公布4月全國總稅收1,895億元，寫最強4月，年增23％，總稅收成長幾乎全由證交稅貢獻。在台股爆量下，4月證交稅入帳546億元、單月新高，為連九紅，年增逾二倍。以4月交易日20天計算，證交稅平均每日貢獻國庫27億元。

企業移轉訂價 防三大疏漏

營所稅結算申報已於5月展開，財政部北區國稅局提醒，企業申報移轉訂價，在交易資料揭露上常見三大疏漏，包括商標專利、為海外關係企業提供管理或技術服務、延遲收款等，未依規定揭露，都可能遭稅局盯上。

申請研發投抵 不能變更

財政部台北國稅局提醒，營利事業申請適用《產業創新條例》或《中小企業發展條例》研發支出投資抵減時，可從「當年度抵減15%」或「三年內抵減10%」兩方式中擇一，但記得「下好離手」，一經選定就不能變更。

貨物稅退稅 列帳有眉角

財政部中區國稅局提醒，企業收到貨物稅退稅款，不屬於所得性質，在申報營所稅時，應根據列帳情形，列為固定資產成本減項，或當年度費用的減項，在列帳時應特別注意。

身障免牌照稅 條件放寬

財政部日前發布解釋令，放寬身心障礙者使用牌照稅免稅認定，自今年1月30日起鬆綁「車籍地」規定，只要車主為身心障礙者二親等內親屬，且在監理機關登記的住居所地址與身障者戶籍地相同，即可視為符合車籍地規定，申請免徵牌照稅，解決過去因戶籍與實際居住地不同，導致無法享有免稅優惠的問題。

房地合一稅減幅趨緩

財政部昨（12）日公布4月個人房地合一稅年減1.4％，為連續13個月負成長，不過已從二位數減幅縮減到個位數；4月土增稅更由黑翻紅，年增4.8％，契稅則年增8.1％，連二紅，房地三稅都浮現轉好跡象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。