企業移轉訂價 防三大疏漏

營所稅結算申報已於5月展開，財政部北區國稅局提醒，企業申報移轉訂價，在交易資料揭露上常見三大疏漏，包括商標專利、為海外關係企業提供管理或技術服務、延遲收款等，未依規定揭露，都可能遭稅局盯上。

移轉訂價查核是為了避免企業透過關係人交易，將利潤配置到較低稅負國家，達到避稅目的。隨時代變遷，如專利、技術等無形資產，對跨國企業重要性日益增加，也成為移轉訂價查核重點。

北區國稅局表示，近期檢視企業移轉訂價申報案件時發現，不少營利事業與海外關係企業間明明存在交易往來，卻未依規定揭露，也沒有收取合理報酬，成為常見查核缺失。

首先，企業將商標、專利或專門技術提供給關係企業使用，卻未揭露，也未收取常規報酬，如授權費。

第二類則是企業替海外關係企業提供管理或技術服務，例如協助行政、人事、財務、研發或技術支援等，卻沒有收取服務報酬，企業若實際提供服務，原則上就應依交易內容計算合理對價。

第三類則與資金往來有關，包括對關係企業應收帳款長期延遲收款，或替關係企業提供背書保證，但未收取利息或保證手續費，這類情況等同企業提供資金融通或信用支持，若未收取合理報酬，也可能被認定不符營業常規。

此外，國稅局指出，部分企業在製作移轉訂價報告時，未以「個別交易」為基礎進行分析，而是直接用公司整體利潤進行測試。

依據「營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則」規定，企業應針對個別受控交易進行比較分析，才能判斷交易價格或利潤是否符合常規。國稅局說明，若僅以整體獲利情況檢測，可能降低比較分析精準度，也不易辨識個別交易是否合理，未來查核時仍可能被要求重新檢視。

國稅局提醒，企業在辦理營所稅申報時，應依規定完整揭露受控交易及關係企業相關資料，並備妥移轉訂價報告，尤其有跨境集團架構、海外子公司或頻繁關係人交易的企業，更應提前檢視交易安排是否符合常規交易原則，以免後續遭調整補稅甚至衍生罰鍰。