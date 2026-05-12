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證交稅增逾2倍！財政部公布賦稅收入 4月稅收增至1,895億元、年增23％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部12日公布4月全國賦稅收入，受到台股日均成交值年增2.4倍影響，帶動證交稅年增2.1倍來到546億元，讓4月總稅收也大增23.0％，來到1,895億元。 圖／聯合報系資料照
財政部12日公布4月全國賦稅收入，受到台股日均成交值年增2.4倍影響，帶動證交稅年增2.1倍來到546億元，讓4月總稅收也大增23.0％，來到1,895億元。 圖／聯合報系資料照

財政部12日公布4月全國賦稅收入，受到台股日均成交值年增2.4倍影響，帶動證交稅年增2.1倍來到546億元，讓4月總稅收也大增23.0％，來到1,895億元。

全國4月實徵淨額1,895億元，較上年同月增加355億元、年增23.0％；累計1至4月實徵淨額8,450億元，較上年同期增加1,370億元、年增19.3％。在達成率部分，累計1至4月實徵淨額占累計分配預算數113.7％，占全年預算數21.4％。

觀察主要稅目別變動，4月實徵淨額與上年同月比較，以證交稅增加368億元及綜合所得稅增加76億元較多；累計1至4月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加1,035億元、營業稅增加317億元及綜合所得稅增加155億元較多，貨物稅則減少123億元。

證交稅4月增加最多。財政部解釋，4月及累計1至4月上市上櫃股票平均每日成交值為1兆1,410億元、9,755億元，分別較上年同期的3,381億元、3,992億元，分別大增2.4倍、1.4倍。因此，也帶動4月證交稅實徵淨額來到546億元，較上年同月增加368億元、年增2.1倍；累計1至4月實徵淨額1,783億元，較上年同期增加1,035億元、年增1.4倍。

另一方面，4月減少最多的稅目為貨物稅。貨物稅4月實徵淨額107億元，較上年同月減少37億元、年減25.6％，主因車市觀望氣氛延續，新購汽機車及電動車之減免徵退稅增加，以及汽柴油減徵幅度擴大;累計1至4月實徵淨額379億元，較上年同期減少123億元、年減24.5％，以車輛類減少較多。

證交稅 綜合所得稅 財政部 營業稅 台股

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