不是所有醫材都免關稅 海關籲正確申報醫療器材稅則號別

財政部關務署表示，隨著國人平均壽命增加，高齡化社會對醫療器材之需求亦隨之增加，邇來發生廠商誤認所有醫療器材關稅皆為免稅，進口時未能申報正確稅則號別，導致徵納雙方產生爭議而影響通關時效。

關務署說明，海關對進口貨物之稅則核列，係就貨物之材質、功能、應用原理，依據海關進口稅則解釋準則及類章目註相關規定，並參據國際商品統一分類制度註解辦理。然而，醫療器材包羅萬象，散布於海關進口稅則各章節，雖部分醫療器材為免關稅，尚有應稅之貨物，舉例，充氣硫化橡膠製防褥瘡坐墊，依據第90章章註一（甲）「第4016節硫化橡膠製品」排除規定，歸列稅則號別第4016．95．00號「其他可充氣之製品」（稅率10％）；內視鏡用影像處理器，依據第90章章註二（甲）「零件」分類規定，歸列稅則號別第8543．70．99號「其他電機及器具」（稅率4.5％）；手術刀，屬第9018節之手術器械，歸列稅則號別第9018．90．80號「其他第9018節所屬之貨品」（稅率0％）。

關務署進一步說明，進口醫療器材不論其歸列稅則為何，倘屬衛生福利部公告列管者，無論其輸入規定是否為504，進口時應檢附該部核發之醫療器材許可證影本或同意文件辦理進口，違者，廠商應自負相關法律責任 。

關務署最後提醒，倘進口人對於貨物之稅則號別歸屬有疑義，得於進口前，檢具「進口貨物稅則預先審核申請書」及相關文件，向進口地海關申請預先審核稅則，以維護自身權益並便捷通關。