出口貨物放行後申請報單更正需在6個月內 除非三大特殊情況

基隆關12日提醒，近期發生出口人在貨物放行後才向海關申請報單更正，但已逾進出口報單申報事項更正作業6個月申請期限， 導致未能辦理，提醒出口人務必留意。

基隆關說明，依出口報單申報事項更正作業辦法第8條規定，6個月期限計算，自海關第1次核發出口報單副本沖退原料稅用聯翌日起算；未申請核發出口報單副本沖退原料稅用聯者，自出口放行翌日起算。

基隆關指出，逾期申請，除有三種特殊情形之一者之外，原則上不予受理，特殊情況包括一、持有簽證機關核准的輸出許可證修改申請書。二、稅捐稽徵機關查核發現出口報單資料有誤或營業人申請更正零稅率銷 售額等，經稅捐稽徵機關認為有必要更正出口報單，而持有稅捐稽徵機關出具的證明文件。三、情況特殊並檢附證明文件經海關查核屬實。

基隆關提醒，出口人於貨物放行後向海關申請報單更正，務須依前開規定期限等辦理，並備妥文件供海關審核，倘有疑問，歡迎洽詢該 關聯絡人。