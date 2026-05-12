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保單轉女兒名下慘了！媽媽被認定「送財產」挨罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
保單的權利價值移轉給子女，要課徵贈與稅。(Pexels)
保單的權利價值移轉給子女，要課徵贈與稅。(Pexels)

保單變更要保人，不只是「改名字」這麼簡單。財政部北區國稅局提醒，若父母將自己名下保單的要保人變更為子女，等同把保單價值無償移轉給對方，屬於贈與行為，必須依法申報贈與稅，否則一旦被查獲，除了補稅，還可能挨罰。

北區國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，只要財產所有人無償把財產移轉給他人，並經對方同意，就屬於贈與。實務上，許多父母會以自己為要保人、子女為被保險人及受益人投保，等到子女成年後，再把要保人改成子女本人，但這個動作其實不只是單純變更資料，而是將保單的權利價值移轉給子女，因此要課徵贈與稅。

國稅局指出，要保人變更時，應以「保單價值準備金」作為贈與金額計算基礎，並須在變更日後30日內完成贈與稅申報。

舉例來說，美華（化名）2021年投保外幣終身壽險，由自己擔任要保人，女兒小美為被保險人。到了2026年1月，美華將要保人改為女兒，但因誤以為只是更改保單名稱，因此未申報贈與稅。後來國稅局查核發現，該保單在變更當日的保單價值準備金高達600萬元，扣除當年度244萬元免稅額後，仍需補繳35.6萬元贈與稅，另外還被裁處罰鍰。

國稅局提醒，民眾在辦理要保人變更前，應先向保險公司確認保單價值準備金，以免低估稅負風險。如果忘記申報，只要在未被檢舉、國稅局尚未查核前主動補報補繳，依《稅捐稽徵法》規定，可加計利息後免罰。

保單 國稅局 贈與稅

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