國土署啟動租補追繳！33名失聯戶名單曝、最高得繳回近5萬元

300億元中央擴大租金補貼出現部分補貼戶失聯、資格遭撤銷情況。內政部國土署最新公告指出，共有33名租金補貼申請人因地址不明、無法聯繫，導致相關行政處分書與補件通知無法送達，因此依法辦理「公示送達」，其中不少案件涉及追回溢領租金補貼，最高追繳金額近5萬元。

國土署表示，這次公示送達案件涵蓋2022年度及2023至2024年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，原因包括申請人失聯、戶籍地址不明，或通知寄出後無法送達。由於正式文件無法交付當事人，因此依《行政程序法》規定，改以公告方式通知。

從公告名冊來看，部分案件是申請人資格遭廢止或撤銷後，被要求返還已領取的租金補貼；也有案件是申請資料需補件，但因無法聯絡申請人，因此改採公示送達。另有部分案件涉及申請人死亡，由國土署通知繼承人返還溢領補貼。

名冊顯示，這次追繳金額從704元到4萬9,930元不等，其中有人因資格遭廢止，被追回4萬6,245元補貼款，也有人因溢領補貼遭要求返還數千元。

國土署指出，公告已刊登於行政院公報，並同步張貼於各地方政府公告欄。相關當事人可在辦公時間內，攜帶身分證件及印章，前往國土署住宅發展組領取文件；自公告日起20日後，公示送達即正式生效。