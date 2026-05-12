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2026報稅／領月退 全年85.9萬免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

退休金怎麼領，稅負差很大。財政部高雄國稅局表示，如果是按月分期領取退休金，全年免稅額為85.9萬元，應以領取總額減除85.9萬元後的餘額作為所得額。

舉例來說，假設花花（化名）每月領取10萬元、全年共120萬元，扣除免稅額後，僅34.1萬元列入所得，按6%扣繳率計算，扣繳稅款約2萬460元。

高雄國稅局表示，依《所得稅法》規定，退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸，以及部分年金保險給付，都屬於「退職所得」，不過退職所得設有定額免稅機制，且免稅額會隨物價調整。

如果是一次領取退休金者，領取總額在「19.8萬元乘以退職服務年資」以下者，所得額為0；領取總額在「逾19.8萬元乘以年資、未達39.8萬元乘以年資」部分，以半數為所得額；領取總額逾「39.8萬元乘以年資」部分，則以全數為所得額。

舉例來說，花花服務年資20年，若退休時一次領取800萬元退休金，免稅額最高可達596萬元。

如果採取「兼領」方式，則須按比例分別計算一次領取與分期領取的退職所得。

國稅局也提醒，公司或扣繳單位給付退休金時，除應依法扣繳稅款，也須於隔年1月底前，向國稅局申報扣繳暨免扣繳憑單，以免違反申報規定。

國稅局 免稅額 退休金

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