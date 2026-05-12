2026報稅／領月退 全年85.9萬免稅

不少獨資商號老闆申報個人綜所稅時，直接下載國稅局提供的所得資料就申報，忽略自家商號的所得不會自動帶入，結果漏報營利所得。財政部南區國稅局提醒，獨資、合夥事業雖免徵營利事業所得稅，但其盈餘仍須由負責人或合夥人併入個人綜所稅申報，若漏報除補稅外，還可能被罰。

2026-05-12 01:48