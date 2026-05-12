2026報稅／獨資、合夥盈餘 要課綜所稅

不少獨資商號老闆申報個人綜所稅時，直接下載國稅局提供的所得資料就申報，忽略自家商號的所得不會自動帶入，結果漏報營利所得。財政部南區國稅局提醒，獨資、合夥事業雖免徵營利事業所得稅，但其盈餘仍須由負責人或合夥人併入個人綜所稅申報，若漏報除補稅外，還可能被罰。

南區國稅局表示，依《所得稅法》第71條規定，非屬小規模營業人的獨資或合夥組織，仍須辦理營所稅結算申報，雖然這類事業本身免計算、免繳納營所稅，但其全年所得額，屬於《所得稅法》第14條規定的「營利所得」，必須由獨資資本主或合夥人自行併入個人綜所稅辦理結算申報。這類所得有一個常見陷阱，就是不會出現在報稅期間提供下載的所得資料中，因此不少民眾誤以為只要照著系統資料申報即可，結果漏掉商號所得。舉例來說，小明（化名）經營獨資A商號，該商號2024年度申報全年所得額200萬元，但小明辦理綜所稅申報時，僅採用網路申報系統下載的所得資料，未另外填報商號所得，導致漏報200萬元營利所得，後續遭國稅局查獲，除須補稅外，也被處罰。

國稅局提醒，獨資、合夥事業與一般公司不同，公司獲利是先課營所稅，再由股東申報股利；但獨資、合夥事業採「所得歸戶」概念，盈餘直接歸屬負責人或合夥人，因此即使營所稅免稅，個人端仍須申報。若民眾是一時疏忽漏報，只要在未被檢舉、未經國稅局調查前，依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，自動補報補繳並加計利息，仍可免予處罰。