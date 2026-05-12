遺產未完稅 移轉有條件

很多人誤以為，遺產稅還沒繳清前，名下房產或股票都不能動，財政部台北國稅局表示，納稅人如有特殊原因，例如手邊資金不足，需出售遺產繳稅，只要向國稅局申請並提供相當擔保，就可以在繳清稅款前，先辦理部分遺產的產權移轉。

國稅局說明，依《遺產及贈與稅法》第41條規定，納稅人在尚未繳清遺產稅前，如有實際需要移轉部分遺產，例如出售資產換現金繳稅，可提出符合《稅捐稽徵法》第11條之1規定的擔保品，經國稅局審查確認該擔保確實足以保障稅款徵收，且不影響後續課稅權益後，就會核發「同意移轉證明書」，讓民眾可以先完成資產移轉。

根據稅捐稽徵法第11條之1，針對「相當擔保」有明確規定。例如黃金是按九折計算，經央行掛牌的外幣、上市上櫃有價證券則按八折計算；政府發行經規定可十足提供公務擔保的公債，按面額計值；銀行存款單摺，按存款本金額計值；易於變價、無產權糾紛且能足額清償的土地，或已辦妥建物所有權登記的房屋等。

實務上，常見情況是遺產多為不動產或股票，但現金不足以繳納稅款。舉例來說，被繼承人小明（化名）遺產稅核定應納稅額為320萬元，但遺產多為股票，缺乏現金，繼承人經協議後，決定先出售部分股票籌措稅金，並提供第三人定期存單300萬元作為擔保，向國稅局申請同意移轉證明書，最後順利完成股票出售並繳納遺產稅。

要特別注意的是，申請核發同意移轉證明書，並不會延長遺產稅的繳納期限。也就是說，即使已獲准先行移轉資產，納稅人仍須在原訂期限內完成繳稅，否則仍會面臨加徵滯納金、利息，甚至遭移送行政執行的風險。

國稅局建議，若繼承人發現遺產以資產為主、現金不足，應及早規劃資金安排，並儘速向國稅局申請擔保及相關程序，以免因時間壓力影響資產處分或產生額外稅負成本，制度設計提供一定彈性，讓民眾在資金調度上有空間，但前提仍是必須完成擔保程序，且準時繳納稅款，才能順利完成遺產處理。