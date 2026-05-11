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2026報稅／投資境外金融商品產生所得 別忘自行申報個人基本所得額

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部賦稅署提醒，納稅義務人辦理綜所稅申報時，應自行檢視是否有海外所得並依規定辦理申報。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
財政部賦稅署提醒，納稅義務人辦理綜所稅申報時，應自行檢視是否有海外所得並依規定辦理申報。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

財政部賦稅署提醒，個人透過金融機構投資境外金融商品，例如境外基金、股票、債券、結構型商品等，產生之海外股利所得、利息所得及證券交易所得，該等所得資料非屬綜所稅結算申報期間提供查詢所得之範圍，且不在稅額試算服務範圍，民眾於辦理綜所稅申報時，應自行檢視是否有海外所得，並依規定申報個人基本所得額。

不少民眾近年在投資佈局或財產規劃多會考慮到境外金融商品。賦稅署說明，依所得基本稅額條例規定，在我國境內居住之個人取得非中華民國來源所得及香港、澳門來源所得（即海外所得），同一申報戶全年合計數達新臺幣（下同）100萬元時，應全數計入個人基本所得額，又個人基本所得額減除免稅額（114年度為750萬元）後之餘額，按20%稅率計算基本稅額；倘基本稅額高於一般所得稅額，須就差額部分繳納所得稅。海外所得在所得來源國繳納之所得稅，得依規定扣抵基本稅額。

財政部賦稅署提醒，納稅義務人辦理綜所稅申報時，應自行檢視是否有海外所得並依規定辦理申報，納稅義務人可透過金融機構寄送之海外所得明細通知單、對帳單或於該機構網路銀行或相關應用程式（APP）查詢海外所得資料，據以辦理申報；針對海外投資所得之金額或內容如有疑義，可逕向金融機構洽詢。倘經檢視有應申報之海外所得，請於辦理114年度個人綜所稅結算申報時（申報期間今年5月1日至6月1日），依規定申報基本所得額，以維自身權益。

澳門 綜所稅 財政部

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