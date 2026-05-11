提升國有公用財產使用效能 去年活化收益達逾467億元

為持續提升國有公用財產使用效能，各機關積極推動多元活化措施。財政部國有財產署表示，去年度活化成果表現穩健，活化收益達新臺幣467億餘元，充分展現國有公用財產活化政策之具體成效。

財政部國有財產署表示，觀察近5年活化收益情形，自2021年至2025年分別為396億元、448億元、469億元、456億元及467億元。除2024年度因原交通部臺灣鐵路管理局改制為公司，其收益不列入國有公用財產收入，致收益略有減少外，整體仍呈現穩定成長趨勢，顯示各機關持續推動資產活化已見成效。

國有公用財產活化運用方式多元，國產署本次彙整具代表性且廣為民眾熟知之案例，透過結合歷史文化保存與場域再生，賦予國有資產嶄新風貌，不僅延續珍貴文化記憶，亦形塑特色公共空間，進一步帶動國內外觀光發展與人潮聚集。

國有財產署以交通部觀光署馬祖國家風景區管理處轄管「山海一家（山館）旅館」為例，位於連江縣莒光鄉西莒青帆村制高點，透過OT委外經營模式，將軍事遺構轉型為兼具戰地特色之旅館，兼顧資產保存與空間再利用。藉由品牌化經營，將冷戰歷史轉譯為觀光資源，帶動西莒地區觀光發展，成為旅客體驗島嶼文化的重要據點。

國防部陸軍司令部經管「陸軍聯誼廳（孫立人將軍官邸）」原為軍官官邸，後轉作軍方接待場所並對外營運，93年經臺北市政府指定為市定古蹟。為提升經營效益、增加收入並減輕財政負擔，透過ROT委外經營模式，結合百年古蹟空間再利用，延續歷史文化價值，轉型為兼具文化意涵與多元功能之場域，現已發展為熱門婚宴會館及活動空間，深受民眾喜愛。

國立故宮博物院「故宮晶華餐廳」則是結合博物館文化資源，引進民間專業餐飲團隊經營。除提供精緻餐飲服務外，其菜色設計及餐具器皿亦融入故宮文物意象，提升整體用餐體驗與文化感受，吸引國內外旅客駐足，展現文化與觀光結合之亮眼成果。

國有財產署表示，國有公用財產不僅得以有效運用，更能結合文化、觀光及民間資源，創造多元價值與公共效益。國產署表示，未來將持續透過教育訓練、檢核與實地訪查，深化國有財產活化運用，促進國產永續利用，進一步提升國家資產整體價值。