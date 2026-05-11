快訊

川普批評停戰方案 伊朗反擊「我們很大方了」：不僅僅為了國家利益

整理包／考生加油！115會考倒數4天 考場時程、A++高分關鍵全掌握

聯發科問鼎4,000大關連兩日列注意股 集滿3點最快周三20分鐘重度處置

聽新聞
0:00 / 0:00

財部：國有公用財產活化 去年收益467億元

中央社／ 台北11日電

財政部推動活化國有資產，根據統計，去年國有公用財產活化收益達新台幣467億元，年增2.5%，包括國立故宮博物院「故宮晶華餐廳」、國防部陸軍司令部經管陸軍聯誼廳（孫立人將軍官邸），均為亮點案件。

財政部國產署今天舉行例行記者會，公布近5年國有公用財產活化收益情形，自110年至114年分別為396億元、448億元、469億元、456億元及467億元。

官員說明，113年較前一年度略減，是因原交通部台灣鐵路管理局改制為公司，其收益不列入國有公用財產收入，除此之外，整體仍呈現穩定成長趨勢，顯示各機關持續推動資產活化已見成效。

國產署表示，透過結合文化、觀光及民間資源，國有公用財產不僅得以有效運用，更能創造多元價值與公共效益，並延續珍貴文化記憶，形塑特色公共空間。

國產署列出近年3大亮點案例，其一是交通部觀光署馬祖國家風景區管理處轄管「山海一家（山館）旅館」，位於連江縣莒光鄉西莒青帆村制高點，透過OT（先經營後移轉）委外經營模式，將軍事遺構轉型為兼具戰地特色的旅館，兼顧資產保存與空間再利用。

第2個亮點案例是國防部陸軍司令部經管陸軍聯誼廳（孫立人將軍官邸），93年經台北市政府指定為市定古蹟，透過ROT（改建、營運、移轉）委外經營模式，結合百年古蹟空間再利用，延續歷史文化價值，轉型為兼具文化意涵與多元功能場域，現已發展為熱門婚宴會館及活動空間，深受民眾喜愛。

國產署表示，第3個亮點案例是國立故宮博物院「故宮晶華餐廳」，結合博物館文化資源，引進民間專業餐飲團隊經營。除提供精緻餐飲服務外，其菜色設計及餐具器皿亦融入故宮文物意象，提升整體用餐體驗與文化感受，吸引國內外旅客駐足，展現文化與觀光結合的亮眼成果。

財政部 孫立人 國產署

延伸閱讀

台新推繳稅一站式方案

和椿財報／首季獲利0.94億元、年增58.7％ EPS 1.14元

淡江大學USR攜手福容飯店 滬尾宴1002慶母親節

新加坡食品展 台南水果與美食4天搶下3.5億訂單

相關新聞

國稅局：退稅通知詐騙案增加 留意4類詐騙手法

適逢報稅季，財政部中區國稅局今天表示，近期以「退稅通知」為名的詐騙案件有增加趨勢，提醒民眾留意4類詐騙手法，且國稅局不會...

2026報稅／海外投資虧損抵稅三限制 常見錯誤集中在「虧損怎麼扣」

海外投資愈來愈普遍，從基金、股票、債券到不動產，不少民眾都有跨國配置。財政部高雄國稅局提醒投資人，若有海外財產交易損失，可從當年度海外交易所得扣除，不過應留意三大限制。

新聞中的法律／網紅課稅 不再處灰色地帶

隨著YouTube、直播與社群平台帶動網紅經濟快速成長，相關稅負規範也逐漸完備，財政部已於2025年9月發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅規範」，首度針對網紅、內容創作者等新型態收入建立完整課稅制度，代表網路創作收入不再處於灰色地帶，只要達一定門檻，創作者就可能須辦理稅籍登記、開立發票，並繳納營業稅。

餐飲業服務費 要開發票

餐飲業者除了服務費，也經常收取清潔費、開瓶費等費用。財政部台北國稅局提醒，餐飲業者向顧客加收的服務費、清潔費或開瓶費，應開立統一發票報繳營業稅。

證交稅估連九紅挑戰新高 受惠台股指數屢創新紀錄 表現看好

財政部12日將公布4月全國賦稅收入統計，因4月台股屢創新高，證交稅可望連九紅，並挑戰單月新高紀錄。

2026報稅／外商扣繳退稅 十年內申請

財政部高雄國稅局表示，外商申請適用所得稅協定、退還溢扣繳稅款期限，應在十年內提出申請。不過應留意兩大限制，包括租稅協定是否另有規定、是否為逾期舊案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。