財部：國有公用財產活化 去年收益467億元

財政部推動活化國有資產，根據統計，去年國有公用財產活化收益達新台幣467億元，年增2.5%，包括國立故宮博物院「故宮晶華餐廳」、國防部陸軍司令部經管陸軍聯誼廳（孫立人將軍官邸），均為亮點案件。

財政部國產署今天舉行例行記者會，公布近5年國有公用財產活化收益情形，自110年至114年分別為396億元、448億元、469億元、456億元及467億元。

官員說明，113年較前一年度略減，是因原交通部台灣鐵路管理局改制為公司，其收益不列入國有公用財產收入，除此之外，整體仍呈現穩定成長趨勢，顯示各機關持續推動資產活化已見成效。

國產署表示，透過結合文化、觀光及民間資源，國有公用財產不僅得以有效運用，更能創造多元價值與公共效益，並延續珍貴文化記憶，形塑特色公共空間。

國產署列出近年3大亮點案例，其一是交通部觀光署馬祖國家風景區管理處轄管「山海一家（山館）旅館」，位於連江縣莒光鄉西莒青帆村制高點，透過OT（先經營後移轉）委外經營模式，將軍事遺構轉型為兼具戰地特色的旅館，兼顧資產保存與空間再利用。

第2個亮點案例是國防部陸軍司令部經管陸軍聯誼廳（孫立人將軍官邸），93年經台北市政府指定為市定古蹟，透過ROT（改建、營運、移轉）委外經營模式，結合百年古蹟空間再利用，延續歷史文化價值，轉型為兼具文化意涵與多元功能場域，現已發展為熱門婚宴會館及活動空間，深受民眾喜愛。

國產署表示，第3個亮點案例是國立故宮博物院「故宮晶華餐廳」，結合博物館文化資源，引進民間專業餐飲團隊經營。除提供精緻餐飲服務外，其菜色設計及餐具器皿亦融入故宮文物意象，提升整體用餐體驗與文化感受，吸引國內外旅客駐足，展現文化與觀光結合的亮眼成果。