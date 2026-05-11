從企業併購到商譽認列 普華租稅辯論賽台大抱回冠軍

企業併購衍生的「商譽攤提」爭議，近年成為租稅實務熱門議題。「2026普華租稅法庭辯論賽」今年就以「併購經營不善金融機構之商譽攤提案」為題，討論企業併購法、所得稅法、金融重建基金相關規範，最終，由國立台灣大學第二隊奪下冠軍，中正大學與中興大學分別獲得亞軍與季軍；個人獎部分，台大學生李潔獲最佳辯士，成功大學黃慈恩與政治大學陳怡潔則獲頒傑出辯士獎。

普華商務法律事務所與國立台灣大學法律學院財稅法學研究中心共同主辦的「2026普華租稅法庭辯論賽」8日登場，共吸引全台7所大專院校、8支隊伍參賽，圍繞企業併購與商譽攤提等熱門租稅議題展開激辯。

本屆辯論賽以「併購經營不善金融機構之商譽攤提案」為題，討論企業併購法、所得稅法、金融重建基金相關規範，以及金融機構概括承受的稅務處理等議題。由於案件橫跨企業併購、商譽攤銷、無形資產攤提及金融監理等面向，牽涉法規範圍廣泛，也考驗學生對租稅法與金融實務的整合能力。

財政部次長陳勇勝致詞時表示，本次比賽主題與當前企業交易趨勢高度相關，實務上往往涉及龐大金額，也牽動企業併購成本、稅負規劃與後續財務安排。他指出，相關議題不只涵蓋所得稅，也涉及公司法、企業併購法及金融法規等不同領域，能讓學生在辯論過程中充分練習法律思辨與實務應用能力。

國立台灣大學法律學院副院長吳從周表示，普華租稅法庭辯論賽多年來已成為租稅法領域的重要年度活動，不僅讓租稅法議題受到更多關注，也藉由學生與評審間的交流，持續推動台灣租稅法制發展。

PwC Taiwan所長暨執行長徐聖忠指出，今年是活動舉辦第十年，財稅議題始終與企業經營及民眾生活息息相關。他認為，租稅並非只有單一標準答案，而是在不同情境下尋找最合適的解決方式，透過辯論能激發更多元觀點，這也是主辦單位持續投入資源舉辦活動的重要原因。

本次評審團陣容包括前最高行政法院法官林文舟、高雄高等行政法院法官黃奕超、財政部法制處處長姚瑩、東吳大學教授陳清秀等人，共同參與評分與講評。