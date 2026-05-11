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國稅局：退稅通知詐騙案增加 留意4類詐騙手法

中央社／ 台北11日電
近期以「退稅通知」為名的詐騙案件有增加趨勢。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
近期以「退稅通知」為名的詐騙案件有增加趨勢。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

適逢報稅季，財政部中區國稅局今天表示，近期以「退稅通知」為名的詐騙案件有增加趨勢，提醒民眾留意4類詐騙手法，且國稅局不會透過簡訊、電子郵件或社群媒體主動通知退稅，請務必提高警覺。

財政部中區國稅局今天發布新聞稿表示，近來接獲民眾反映，收到未曾申請退稅的電子郵件或簡訊，內容聲稱可領取大額「退稅」或「逾期退稅款」，並要求點擊連結或填寫個人資料。

國稅局表示，詐騙手法日益翻新，甚至利用人工智慧（AI）生成訊息，仿冒政府機關名義，並刻意營造時間急迫感，誘使民眾上當受騙。

對於常見的4類詐騙手法，國稅局說明，首先是未經申請的退稅聯絡簡訊或電子郵件；第2，會製造急迫情境，以「逾期失效」、「立即辦理」等字眼催促點擊連結，以避免「處罰」或「領不到退稅」的假訊息。

國稅局表示，第3類是利用偽冒官方網站，例如提供「.com」、「.net」等非政府網域，而不是「.gov.tw」，或在gov前增加英文或數字等；最後是要求提供敏感資料，包括索取身分證字號、銀行帳號或驗證碼等資訊。

國稅局強調，不會透過簡訊、電子郵件或社群媒體主動通知退稅，亦不會要求民眾操作網路ATM或提供銀行帳戶、信用卡資料、密碼等敏感資訊，若接獲類似訊息，應特別留意其真偽。

國稅局表示，民眾接獲可疑訊息時，務必保持冷靜，切勿點擊不明連結或下載附件，並可撥打165反詐騙專線或向所轄國稅局查證，以確保自身權益。

國稅局 報稅

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