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餐飲業服務費 要開發票

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

餐飲業者除了服務費，也經常收取清潔費、開瓶費等費用。財政部台北國稅局提醒，餐飲業者向顧客加收的服務費、清潔費或開瓶費，應開立統一發票報繳營業稅

依《營業稅法》規定，業者在境內銷售貨物或勞務及進口貨物，均應課徵營業稅。

台北國稅局指出，餐飲業者銷售餐點，除收取餐費外，如有加收服務費、清潔費或開瓶費等，都應列入銷售額開立統一發票報繳營業稅。

舉例來說，甲餐廳為使用統一發票的營業人，陳先生（化名）與友人攜帶蛋糕到餐廳慶生，當日用餐消費5,000元，並加計10％服務費500元，因陳先生現場不勝酒力，導致現場髒亂不堪，甲餐廳加收清潔費2,000元，包括服務費500元、清潔費2,000元，一併開立銷售金額7,500元的統一發票。

國稅局呼籲，餐飲業者如有向顧客加收服務費、清潔費或開瓶費等，若有未依規定開立統一發票，在未經檢舉、調查前，自動補報並補繳所漏稅款，可依規定加計利息免予處罰。

國稅局 統一發票 營業稅

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