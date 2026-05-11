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2026報稅／海外投資虧損抵稅三限制 常見錯誤集中在「虧損怎麼扣」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
外投資虧損抵稅常見錯誤集中在「虧損怎麼扣」。 圖／聯合報系資料照
外投資虧損抵稅常見錯誤集中在「虧損怎麼扣」。 圖／聯合報系資料照

海外投資愈來愈普遍，從基金、股票、債券到不動產，不少民眾都有跨國配置。財政部高雄國稅局提醒投資人，若有海外財產交易損失，可從當年度海外交易所得扣除，不過應留意三大限制。

國稅局表示，依《所得基本稅額條例》規定，民眾辦理2025年所得稅結算申報時，若納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬全戶海外所得合計達100萬元，且基本所得額超過750萬元，就必須申報「最低稅負」，並依規定繳納基本稅額。

所謂海外所得，是指非台灣來源、也不包含中國大陸及香港、澳門來源所得，且須將全年各類海外所得合併計算，不能分開處理。

海外財產交易虧損抵稅規定
海外財產交易虧損抵稅規定

高雄國稅局指出，實務上最常見錯誤集中在「虧損怎麼扣」。國稅局解釋，海外財產交易若有損失，確實可以從當年度的海外財產交易所得中扣除，但必須符合三大原則。

第一，只能在「同一年度」內扣除，不能把未用完的損失延到未來年度；第二，只能扣除「同一類型所得」，也就是財產交易損失只能抵財產交易所得，不能跨類別、拿去抵利息或股利；第三，所得與損失都必須以實際成交價格及原始成本核實計算，並經國稅局認定，才能列報扣除。

舉例來說，若當年度海外財產交易虧損100萬元，但只有80萬元交易所得，多出的20萬元不能留到以後年度繼續扣；若同年有50萬元交易損失，但海外利息及股利收入有300萬元，也不能拿這50萬元去抵扣；另外，若部分所得未經核實計算，即使有損失，也只能在「已核實的所得範圍內」扣除，不能任意放大扣抵金額。

國稅局提醒，海外所得不像國內所得可由系統查詢，多數需由納稅人自行申報，一旦漏報或錯報，很容易被補稅，建議民眾在報稅前應整理完整交易資料，確認各項收入與損失計算正確。

國稅局 財政部 澳門

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