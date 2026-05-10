證交稅估連九紅挑戰新高 受惠台股指數屢創新紀錄 表現看好

財政部12日將公布4月全國賦稅收入統計，因4月台股屢創新高，證交稅可望連九紅，並挑戰單月新高紀錄。

回顧3月稅收，證交稅、營業稅雙雙寫下單月新高，帶動3月總稅收達2,989億元、年增28.6％，累計今年1至3月實徵淨額為6,555億元，寫下歷年同期新高。

3月稅收寫最強3月，據統計，3月實徵金額創歷年單月新高的稅目有證交稅、期交稅、營業稅；創歷年同月新高的稅目有綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、牌照稅以及總稅收；前三月實徵金額創歷年同期新高者，則有綜所稅、證交稅、期交稅、營業稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅以及總稅收；今年第1季實徵淨額創單季新高稅目則為證交稅、期交稅、營業稅、娛樂稅。

與去年同月相比，財政部官員表示，3月實徵淨額以證交稅、營業稅及綜所稅最多；前三月則以證交稅、營業稅增加較多，減少較多為貨物稅。

營業稅3月實徵淨額1,320億元，年增19％，前三月實徵淨額2,250億元，年增8.4％。主因內需穩定加上資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加，但出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

台股熱絡也帶動3月證交稅實徵淨額達535億元、年增316億元，雙創下歷年單月新高的紀錄、年增幅達1.4倍，已經是連續八個月正成長；前三月證交稅實徵淨額來到1,237億元、年增667億元，也是同創歷年同期新高，年增幅達1.2倍，則是2005年以來同期新高。

另外，3月不動產相關稅目是增減互現，其中土增稅與個人房地合一稅仍然是呈現年減，土增稅3月實徵淨額61億元，寫下2010年3月以來的同月新低，年減12.7％。

房地合一稅3月實徵40億元，年減8.7％，契稅則是較上年同月增加2億元。