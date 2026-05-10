聽新聞
0:00 / 0:00

證交稅估連九紅挑戰新高 受惠台股指數屢創新紀錄 表現看好

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部12日將公布4月全國賦稅收入統計，因4月台股屢創新高，證交稅可望連九紅，並挑戰單月新高紀錄。圖／聯合報系資料照
財政部12日將公布4月全國賦稅收入統計，因4月台股屢創新高，證交稅可望連九紅，並挑戰單月新高紀錄。圖／聯合報系資料照

財政部12日將公布4月全國賦稅收入統計，因4月台股屢創新高，證交稅可望連九紅，並挑戰單月新高紀錄。

回顧3月稅收，證交稅、營業稅雙雙寫下單月新高，帶動3月總稅收達2,989億元、年增28.6％，累計今年1至3月實徵淨額為6,555億元，寫下歷年同期新高。

3月稅收寫最強3月，據統計，3月實徵金額創歷年單月新高的稅目有證交稅、期交稅、營業稅；創歷年同月新高的稅目有綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、牌照稅以及總稅收；前三月實徵金額創歷年同期新高者，則有綜所稅、證交稅、期交稅、營業稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅以及總稅收；今年第1季實徵淨額創單季新高稅目則為證交稅、期交稅、營業稅、娛樂稅。

與去年同月相比，財政部官員表示，3月實徵淨額以證交稅、營業稅及綜所稅最多；前三月則以證交稅、營業稅增加較多，減少較多為貨物稅。

營業稅3月實徵淨額1,320億元，年增19％，前三月實徵淨額2,250億元，年增8.4％。主因內需穩定加上資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加，但出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

台股熱絡也帶動3月證交稅實徵淨額達535億元、年增316億元，雙創下歷年單月新高的紀錄、年增幅達1.4倍，已經是連續八個月正成長；前三月證交稅實徵淨額來到1,237億元、年增667億元，也是同創歷年同期新高，年增幅達1.2倍，則是2005年以來同期新高。

另外，3月不動產相關稅目是增減互現，其中土增稅與個人房地合一稅仍然是呈現年減，土增稅3月實徵淨額61億元，寫下2010年3月以來的同月新低，年減12.7％。

房地合一稅3月實徵40億元，年減8.7％，契稅則是較上年同月增加2億元。

證交稅 營業稅 財政部

延伸閱讀

廣達4月營收3399億元登單月次高　緯創寫同期新高

4月出口熱 有望連30紅 財部預估金額上看735億美元

財部：台灣與AI同行　估上半年出口創同期新高

華航首季EPS寫單季次高　長榮航4月營收創新高

相關新聞

證交稅估連九紅挑戰新高 受惠台股指數屢創新紀錄 表現看好

財政部12日將公布4月全國賦稅收入統計，因4月台股屢創新高，證交稅可望連九紅，並挑戰單月新高紀錄。

為學區遷戶籍前要留意！很多人漏掉這細節「地價稅暴增4倍」

戶籍遷出不只影響房屋稅，連地價稅優惠也可能一併消失。台中稅務局提醒，民眾若因就學、工作或申請社福補助，將戶籍從自住房屋全部遷出，恐失去地價稅「自用住宅用地」資格，地價稅將從原本優惠稅率2‰，恢復為一般用地稅率10‰以上，稅額至少暴增4倍，若遭查獲不符資格，甚至還可能被追補過去5年稅款。

繳稅最高10%回饋！台新 Richart 推一站式理財方案

每逢五月報稅季，民眾資金壓力升溫，若善用數位金融工具，不僅能減輕負擔，更有機會將支出轉化為實質回饋。台新Richart今年繳稅季重磅推出一站式方案，整合信用卡與數位帳戶優勢，包含刷台新Richart卡最優分12期0利率、新戶最高10%回饋，以及開戶完成任務享LINE POINTS 300點與最高3.5%優利活儲。

IEEPA 退稅開跑 安永提醒企業掌握四大關鍵提高成功率

美國關稅政策持續變動，加上供應鏈重組與地緣政治壓力升溫，「投資美國」已成為台灣企業跨境布局的重要課題。安永聯合會計師事務所近日舉辦「前進美國：企業因應新貿易環境下的關務成本優化策略」研討會，提醒企業應及早盤點關務風險與供應鏈布局，善用美國最新退稅機制與關務工具，降低整體關稅成本，同時提升供應鏈韌性與長期競爭力。

生前送錢給誰差很大！送朋友10萬元沒事、送弟媳20萬元卻要課稅

民眾以為生前把財產送出去，只要沒超過贈與稅免稅額，就不會被課遺產稅，但其實不一定。財政部高雄國稅局提醒，被繼承人在死亡前2年內，若將財產贈與給特定親屬，即使已申報贈與稅、且金額低於免稅額，仍可能被視為遺產，併入遺產總額課稅。

藏珠寶被撞見！夫留鉅債妻想私吞遺產 律師：這1招讓對方全賠

一名男子過世後留下鉅額債務，其妻子因一時貪念將丈夫留下的名貴珠寶私藏，並向債權人謊稱丈夫並未留下遺產。不料幾個月後，妻子攜帶珠寶變現時，意外被債權人撞見。債權人可以如何主張權利？ 隱匿財產 臺灣法律令繼承人全賠 依臺灣民法規定，這類隱匿遺產情節重大的行為將觸發懲罰性機制，妻子將喪失「有限責任」的保護傘，從原本僅需就遺產範圍內還款，轉為必須以自己的私有財產，為丈夫的債務負起「無限清償」責任。 繼承遺產 大陸採無條件有限責任 同樣場景若發生在大陸，法律邏輯則截然不同。大陸《民法典》採取「無條件的概括繼承有限責任」，並未設有因不誠信行為而喪失限定責任的條款。即便妻子惡意隱匿財物，法律上仍保障其僅需以「所得遺產實際價值」為限度還款。換言之，債權人追討上限僅止於那些珠寶，無法進一步要求妻子自掏腰包。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。