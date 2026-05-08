為學區遷戶籍前要留意！很多人漏掉這細節「地價稅暴增4倍」

戶籍遷出不只影響房屋稅，連地價稅優惠也可能一併消失。台中稅務局提醒，民眾若因就學、工作或申請社福補助，將戶籍從自住房屋全部遷出，恐失去地價稅「自用住宅用地」資格，地價稅將從原本優惠稅率2‰，恢復為一般用地稅率10‰以上，稅額至少暴增4倍，若遭查獲不符資格，甚至還可能被追補過去5年稅款。

稅務局表示，許多民眾誤以為只要實際居住在房屋內，就能繼續適用自用住宅用地優惠稅率，但其實「設籍」是重要條件之一。

依規定，土地所有權人本人、配偶或直系親屬，至少要有1人在該地完成戶籍登記，才能符合自用住宅用地資格。若戶籍全部遷出，即使房子仍自住、未出租或營業，也會喪失優惠稅率。

稅務局進一步說明，申請地價稅自用住宅優惠稅率，須符合3項要件及2項限制。3項要件包括：第一，土地所有權人、配偶或直系親屬須在該址設籍；第二，房屋不得出租或作營業使用；第三，地上房屋須為土地所有權人、配偶或直系親屬所有。

至於2項限制，則包括都市土地面積不得超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地不得超過700平方公尺（約211.75坪）；另外，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬，原則上全國僅限1處適用優惠稅率，但若是提供成年直系親屬設籍居住，則不受1處限制。

稅務局提醒，若民眾已將戶籍全部遷出，想重新恢復自用住宅優惠稅率，除了要重新遷入戶籍外，還必須在當年9月22日前提出申請，若錯過期限，當年度地價稅仍須按一般用地稅率課徵，無法追溯適用優惠。因此，民眾在遷移戶籍前，應先確認是否影響地價稅資格，以免稅金大增。