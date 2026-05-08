快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

為學區遷戶籍前要留意！很多人漏掉這細節「地價稅暴增4倍」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
遷戶籍前務必了解稅法相關規定。示意圖。聯合報系資料照
遷戶籍前務必了解稅法相關規定。示意圖。聯合報系資料照

戶籍遷出不只影響房屋稅，連地價稅優惠也可能一併消失。台中稅務局提醒，民眾若因就學、工作或申請社福補助，將戶籍從自住房屋全部遷出，恐失去地價稅「自用住宅用地」資格，地價稅將從原本優惠稅率2‰，恢復為一般用地稅率10‰以上，稅額至少暴增4倍，若遭查獲不符資格，甚至還可能被追補過去5年稅款。

稅務局表示，許多民眾誤以為只要實際居住在房屋內，就能繼續適用自用住宅用地優惠稅率，但其實「設籍」是重要條件之一。

依規定，土地所有權人本人、配偶或直系親屬，至少要有1人在該地完成戶籍登記，才能符合自用住宅用地資格。若戶籍全部遷出，即使房子仍自住、未出租或營業，也會喪失優惠稅率。

稅務局進一步說明，申請地價稅自用住宅優惠稅率，須符合3項要件及2項限制。3項要件包括：第一，土地所有權人、配偶或直系親屬須在該址設籍；第二，房屋不得出租或作營業使用；第三，地上房屋須為土地所有權人、配偶或直系親屬所有。

至於2項限制，則包括都市土地面積不得超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地不得超過700平方公尺（約211.75坪）；另外，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬，原則上全國僅限1處適用優惠稅率，但若是提供成年直系親屬設籍居住，則不受1處限制。

稅務局提醒，若民眾已將戶籍全部遷出，想重新恢復自用住宅優惠稅率，除了要重新遷入戶籍外，還必須在當年9月22日前提出申請，若錯過期限，當年度地價稅仍須按一般用地稅率課徵，無法追溯適用優惠。因此，民眾在遷移戶籍前，應先確認是否影響地價稅資格，以免稅金大增。

地價稅 房屋稅 自用住宅 學籍 戶籍

延伸閱讀

單一自住優稅 排除豪宅

2026報稅／有殼族房租扣抵 五個條件

租屋族報稅會被房東發現嗎？ 專家教戰3大節稅攻略：社會住宅也行

2026報稅／夫妻分居 四情境分開報稅

相關新聞

2026報稅／醫藥費列舉扣除注意！拿過保險理賠要先扣掉

報稅列報醫藥及生育費扣除額時要注意，若已領到保險理賠，相關費用不能再全額申報扣除。財政部南區國稅局提醒，不論是實支實付醫療險，或是定額給付醫療險，只要已獲保險給付，理賠部分都不得重複列報，否則恐遭剔除

他賣房收到百萬補稅單嚇壞 納保官找到這招幫解套

民眾若對稅捐核定結果有疑義，或因不熟悉法令導致補稅、裁罰金額過高，可向國稅局納保官尋求協助。近期就有民眾因漏報房地合一稅，原本連補帶罰高達180萬元，最後經重新審認，確認符合重購退稅規定，不僅免補稅、

遊戲幣平台別搞錯！國稅局揭5條件才能適用差額課稅

經營網路遊戲幣買賣的業者要注意營業稅申報規定。財政部中區國稅局表示，近期發現部分業者誤以為遊戲幣交易都可適用「差額課稅」，僅就價差開立統一發票，但若不符合規定，仍應按銷售全額開立發票，否則恐面臨補稅及

生前送錢給誰差很大！送朋友10萬元沒事、送弟媳20萬元卻要課稅

民眾以為生前把財產送出去，只要沒超過贈與稅免稅額，就不會被課遺產稅，但其實不一定。財政部高雄國稅局提醒，被繼承人在死亡前2年內，若將財產贈與給特定親屬，即使已申報贈與稅、且金額低於免稅額，仍可能被視為遺產，併入遺產總額課稅。

為學區遷戶籍前要留意！很多人漏掉這細節「地價稅暴增4倍」

戶籍遷出不只影響房屋稅，連地價稅優惠也可能一併消失。台中稅務局提醒，民眾若因就學、工作或申請社福補助，將戶籍從自住房屋全部遷出，恐失去地價稅「自用住宅用地」資格，地價稅將從原本優惠稅率2‰，恢復為一般用地稅率10‰以上，稅額至少暴增4倍，若遭查獲不符資格，甚至還可能被追補過去5年稅款。

繳稅最高10%回饋！台新 Richart 推一站式理財方案

每逢五月報稅季，民眾資金壓力升溫，若善用數位金融工具，不僅能減輕負擔，更有機會將支出轉化為實質回饋。台新Richart今年繳稅季重磅推出一站式方案，整合信用卡與數位帳戶優勢，包含刷台新Richart卡最優分12期0利率、新戶最高10%回饋，以及開戶完成任務享LINE POINTS 300點與最高3.5%優利活儲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。