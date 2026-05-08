繳稅最高10%回饋！台新 Richart 推一站式理財方案

每逢五月報稅季，民眾資金壓力升溫，若善用數位金融工具，不僅能減輕負擔，更有機會將支出轉化為實質回饋。台新Richart今年繳稅季重磅推出一站式方案，整合信用卡與數位帳戶優勢，包含刷台新Richart卡最優分12期0利率、新戶最高10%回饋，以及開戶完成任務享LINE POINTS 300點與最高3.5%優利活儲。

在信用卡優惠方面，台新Richart卡今年主打彈性與回饋兼具。針對新戶推出繳稅季限定方案，活動期間透過指定連結申辦台新Richart卡並完成任務後，可依需求享好禮二選一，包括不限通路（含繳稅費）消費最高10%回饋，或累積消費滿2,000元即贈20吋前開式行李箱，讓繳稅同時也能享有額外回饋。

針對稅額較高、有資金調度需求的卡友，台新Richart卡提供單筆滿12萬元享分12期0利率分期，另不限金額亦可選擇分3期或分6期0利率，私銀／財管會員並同享最高0.4%刷卡金回饋；若搭配台新Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬元可再加碼0.1%，合計最高0.5%回饋。一般卡友同樣可享最優分12期0利率，或選擇最高0.2%回饋方案，在回饋與資金運用間靈活配置。

除了刷卡優惠，Richart數位存款帳戶「增值」功能也是本次方案亮點。自今年3月起，台新Richart數位存款帳戶全面升級新臺幣優利子帳戶活儲方案，優利額度放大至30萬元，年利率最高達3.5%。以新戶存滿30萬元試算，單月領取的利息約為新臺幣863元，讓用戶在資金待用期間仍能創造收益，有效補貼部分稅費支出。同時帳戶提供每月各5次跨行轉帳與提款免手續費優惠，提升資金調度便利性，協助用戶實現「存得到利息、省得到支出」的理財目標。

為吸引更多民眾體驗數位金融服務，即日起至6月10日，新用戶於開Richart數位存款帳戶流程輸入專屬代碼「2026RC」並成功登入Richart App，即可獲得LINE POINTS 300點。結合Richart App與Richart Life App的開戶、帳務管理與信用卡帳款自動扣繳等功能，從開戶、存款到繳稅皆可一站完成。

台新Richart表示，透過串聯數位帳戶與信用卡服務，打造完整資金循環，致力為用戶創造更多價值，讓每一筆繳稅支出不只是負擔，更能成為累積財富的起點，實現更有效率的智慧理財體驗。