IEEPA 退稅開跑 安永提醒企業掌握四大關鍵提高成功率

美國關稅政策持續變動，加上供應鏈重組與地緣政治壓力升溫，「投資美國」已成為台灣企業跨境布局的重要課題。安永聯合會計師事務所近日舉辦「前進美國：企業因應新貿易環境下的關務成本優化策略」研討會，提醒企業應及早盤點關務風險與供應鏈布局，善用美國最新退稅機制與關務工具，降低整體關稅成本，同時提升供應鏈韌性與長期競爭力。

安永指出，在美國推動戰略產業回流政策，以及全球科技、半導體供應鏈重組趨勢下，台美供應鏈已出現新一波調整。企業除了面對關稅增加壓力，也必須因應原產地認定、成本揭露與跨部門協作等挑戰，因此愈來愈多企業開始調整生產與投資布局，並透過AI優化關務與ERP系統，提升對政策變化的即時反應能力。

針對近期企業高度關注的IEEPA退稅議題，安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢會計師吳雅君表示，美國已正式啟動IEEPA第一階段關稅退稅機制。依據美國國際貿易法院（CIT）今年3月命令，美國海關及邊境保護局（CBP）已透過CAPE平台受理退稅申請，適用對象為尚未完成清算，或仍在180天申訴期限內的進口案件。

她指出，CBP預估，第一階段約可涵蓋63%曾繳納IEEPA關稅案件，但已完成清算且超過申訴期限的案件，目前尚未納入退稅範圍，後續是否開放仍待官方進一步公告。

吳雅君提醒，企業若想提高退稅成功率，應掌握四大重點，包括盡快彙整適用期間的美國進口報關資料與稅額、評估透過CAPE系統申請退稅的效益、強化ACE帳戶管理，以及密切追蹤CBP後續公告，掌握不同階段退稅資格與申請時機。

除了退稅機制外，企業也開始更加重視關務策略調整。安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務副總經理許瑞琳表示，企業可評估運用多元關務工具，例如透過「首次銷售原則」降低美國進口完稅價格、向CBP申請原產地解釋令，確認產品國別認定，或搭配美國對外貿易區（FTZ）制度，達到關稅遞延、減免與行政便利效果。

她認為，在全球貿易環境高度不確定下，企業不能只靠短期因應措施，而是要將關務策略與營運決策整合，才能兼顧合規、成本控管與供應鏈競爭力。