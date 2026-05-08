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生前送錢給誰差很大！送朋友10萬元沒事、送弟媳20萬元卻要課稅
民眾以為生前把財產送出去，只要沒超過贈與稅免稅額，就不會被課遺產稅，但其實不一定。財政部高雄國稅局提醒，被繼承人在死亡前2年內，若將財產贈與給特定親屬，即使已申報贈與稅、且金額低於免稅額，仍可能被視為遺產，併入遺產總額課稅。
舉例來說，大華在2026年2月20日死亡，生前曾於2025年2月10日分別轉帳20萬元給弟媳婦小麗、10萬元給朋友文文，並已申報贈與稅。由於合計贈與金額30萬元，未達當年度244萬元贈與稅免稅額，因此取得贈與稅免稅證明書。
不過，國稅局指出，依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前2年內，若贈與對象是配偶、法定繼承人，或法定繼承人的配偶，該筆贈與仍須視為遺產，併入遺產總額課徵遺產稅。
用這個案例來看，小麗雖然不是大華的直系親屬，但因小麗是大華弟弟的配偶，屬於民法規定繼承人的配偶，因此大華贈與小麗的20萬元，仍須併入遺產總額課徵遺產稅。
至於文文因只是朋友，並非法定繼承人或其配偶，因此大華贈與文文的10萬元，則不需併入遺產總額。
國稅局也特別提醒，並非所有死亡前2年內的贈與，都一定會被併入遺產課稅，關鍵在於受贈人身分是否屬於法定規範的特定親屬範圍，而不是看對方最後是否真的有繼承權。
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