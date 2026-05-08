快訊

台股開低震盪力拚翻紅！聯發科帶頭反攻 川湖扮神隊友

3關鍵因素催化 大批南韓青年「投奔」日本

日職／徐若熙有明確問題需解決 軟銀投教稱「不排除花較長時間」：先在二軍出賽

聽新聞
0:00 / 0:00

藏珠寶被撞見！夫留鉅債妻想私吞遺產 律師：這1招讓對方全賠

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
誠信是關鍵！台灣民法針對重情節不誠信行為設有懲罰機制，繼承人得自掏腰包幫亡夫還債。示意圖／ingimage
誠信是關鍵！台灣民法針對重情節不誠信行為設有懲罰機制，繼承人得自掏腰包幫亡夫還債。示意圖／ingimage

一名男子過世後留下鉅額債務，其妻子因一時貪念將丈夫留下的名貴珠寶私藏，並向債權人謊稱丈夫並未留下遺產。不料幾個月後，妻子攜帶珠寶變現時，意外被債權人撞見。債權人可以如何主張權利？

隱匿財產 臺灣法律令繼承人全賠

依臺灣民法規定，這類隱匿遺產情節重大的行為將觸發懲罰性機制，妻子將喪失「有限責任」的保護傘，從原本僅需就遺產範圍內還款，轉為必須以自己的私有財產，為丈夫的債務負起「無限清償」責任。

繼承遺產 大陸採無條件有限責任

同樣場景若發生在大陸，法律邏輯則截然不同。大陸《民法典》採取「無條件的概括繼承有限責任」，並未設有因不誠信行為而喪失限定責任的條款。即便妻子惡意隱匿財物，法律上仍保障其僅需以「所得遺產實際價值」為限度還款。換言之，債權人追討上限僅止於那些珠寶，無法進一步要求妻子自掏腰包。

兩岸律師楊軒廷呼籲，跨岸法律風險務必精準評估

雖然兩岸繼承制度表面皆為「限定繼承」，但台灣法律透過嚴厲處分確保債權人權益；大陸法律則嚴守遺產債務不連累個人的底線。處理兩岸遺產繼承時，切莫因一時貪念而誤觸「無限清償」的法網。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

遺產 債務

相關新聞

2026報稅／醫藥費列舉扣除注意！拿過保險理賠要先扣掉

報稅列報醫藥及生育費扣除額時要注意，若已領到保險理賠，相關費用不能再全額申報扣除。財政部南區國稅局提醒，不論是實支實付醫療險，或是定額給付醫療險，只要已獲保險給付，理賠部分都不得重複列報，否則恐遭剔除

他賣房收到百萬補稅單嚇壞 納保官找到這招幫解套

民眾若對稅捐核定結果有疑義，或因不熟悉法令導致補稅、裁罰金額過高，可向國稅局納保官尋求協助。近期就有民眾因漏報房地合一稅，原本連補帶罰高達180萬元，最後經重新審認，確認符合重購退稅規定，不僅免補稅、

遊戲幣平台別搞錯！國稅局揭5條件才能適用差額課稅

經營網路遊戲幣買賣的業者要注意營業稅申報規定。財政部中區國稅局表示，近期發現部分業者誤以為遊戲幣交易都可適用「差額課稅」，僅就價差開立統一發票，但若不符合規定，仍應按銷售全額開立發票，否則恐面臨補稅及

藏珠寶被撞見！夫留鉅債妻想私吞遺產 律師：這1招讓對方全賠

一名男子過世後留下鉅額債務，其妻子因一時貪念將丈夫留下的名貴珠寶私藏，並向債權人謊稱丈夫並未留下遺產。不料幾個月後，妻子攜帶珠寶變現時，意外被債權人撞見。債權人可以如何主張權利？ 隱匿財產 臺灣法律令

2026報稅／夫妻分居 四情境分開報稅

正值報稅季，夫妻申報綜所稅時，若誤以為「分居就能各自報稅」，恐踩補稅與裁罰地雷。國稅局提醒，綜所稅採家戶課稅制度，原則上夫妻須合併申報，僅在符合特定法定條件下，才可例外。

普發萬元 2,336萬人領取

財政部國庫署昨（7）日表示，普發現金1萬元一般民眾領取期限已於4月30日截止，共約2,336萬人領取，占預估領取人數99%。財政部提醒，符合領取資格的4月新生兒，領取期限到5月22日，預估還有2,70

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。