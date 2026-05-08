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高價車提列折舊 留意限額

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，營利事業購置乘人小客車並按年提列折舊時，稅法設有成本250萬元的認列上限，若以實際高價全額計提折舊，超過部分將不被認列，不僅需補稅，還要加計利息。

國稅局說明，依《所得稅法》及營所稅查核準則規定，企業新購乘人小客車，雖可依耐用年數逐年提列折舊，但可列報的成本以250萬元為上限，也就是說，即使實際購車金額遠高於此，稅務上仍只能以250萬元作為折舊基礎，超額部分不得列為費用。

舉例來說，甲公司申報2024年營所稅時，列報新購乘人小客車折舊180萬元，是在當年1月1日以1,000萬元購入，估計殘值100萬元，採平均法、五年耐用年數計算折舊。

不過，由於稅法僅允許以250萬元為成本上限，殘值25萬元、分五年計算折舊，僅能提列折舊45萬元，該公司超提折舊135萬元，按營所稅率20％計算，需補稅27萬元。

國稅局 營所稅 財政部

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