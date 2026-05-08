2026報稅／網路報綜所稅 列首批退稅

財政部南區國稅局表示，2025年度綜所稅從5月1日開始申報，期限至6月1日，只要在報稅期間採網路或手機報稅，將可列入首批退稅，可在7月31日領到退稅款。

南區國稅局指出，想適用第一批退稅，民眾須在6月1日前透過網路或手機完成報稅，或利用稅額試算服務透過線上登錄、電話語音確認回復；若採紙本方式，則須在5月11日前將稅額試算資料送回戶籍所在地國稅局，才符合提前退稅條件。

相較之下，若採用二維條碼或人工申報方式，則會被列入第二批退稅，需等到10月30日才能收到款項。國稅局建議，習慣以傳統方式報稅的民眾，可考慮改用網路或手機申報，不僅流程簡便，也能明顯縮短等待時間。

在退稅方式上，國稅局提醒，民眾只要在申報時填寫本人、配偶或受扶養親屬的金融機構或郵局帳戶，或勾選沿用去年度帳戶資料，退稅款就會在撥付當日直接匯入帳戶；若未提供帳號，則須持國稅局寄發的退稅憑單，在期限內到金融機構兌領，流程相對繁瑣。