普發萬元 2,336萬人領取

財政部國庫署昨（7）日表示，普發現金1萬元一般民眾領取期限已於4月30日截止，共約2,336萬人領取，占預估領取人數99%。財政部提醒，符合領取資格的4月新生兒，領取期限到5月22日，預估還有2,700名未領，提醒新手爸媽把握期限。

國庫署統計，各種領取管道中，以登記入帳903萬人最多，占38.66%，其次依序為ATM領現633萬人、直接入帳457萬人、郵局領現336萬人、造冊發放5萬人。

國庫署表示，2023年普發現金6,000元，共2,345萬人領取，此次普發1萬元，最終約2,336萬人領取。

依規定，今年4月1日至4月30日在國內出生，且生母或生父符合領取資格的新生兒，普發現金1萬元領取期限至今年5月22日止，國庫署特別強調期限並非5月31日。

截至今年4月30日，符合領取資格的新生兒約7,500餘人，其中4,700餘人完成領取，尚有2,700餘人未領，領取率僅63.28%，國庫署提醒新生兒爸媽務必把握時限，儘速前往郵局臨櫃領取，逾期將喪失領取權益。

國庫署說明，若生母符合領取資格，可由生母親自領取，應攜帶新生兒出生證明（無須先辦理出生登記）及生母具照片之身分證明文件；如由生父或他人代為領取，除前述兩項證明文件外，並應攜帶生父或代領人具照片之身分證明文件。

如生母未符合領取資格，應先辦妥新生兒出生登記，再撥打1988免付費客服專線，經確認生父符合領取資格，由1988客服人員通知領取，如由生父領取，應攜帶新生兒出生證明及生父具照片之身分證明文件；如由生母或他人代為領取，除前述兩項證明文件外，並應攜帶生母或代領人具照片之身分證明文件。