2026報稅／夫妻分居 四情境分開報稅

正值報稅季，夫妻申報綜所稅時，若誤以為「分居就能各自報稅」，恐踩補稅與裁罰地雷。國稅局提醒，綜所稅採家戶課稅制度，原則上夫妻須合併申報，僅在符合特定法定條件下，才可例外。

國稅局解釋，依《所得稅法》規定，納稅義務人與配偶須合併申報所得，僅四種情況可例外各自申報。第一，夫妻分居滿六個月，並經法院宣告改用分別財產制；第二，分居滿六個月且經法院裁定未成年子女權利義務的行使或負擔；第三，依《家庭暴力防治法》取得通常保護令；第四，已取得暫時或緊急保護令。

國稅局提醒納稅人留意規定，否則一旦被查獲漏報配偶所得，除須補稅外，還可能面臨罰鍰。

官員強調，實務上最常見錯誤，是民眾誤以為只要雙方協議分居或感情不睦，就可以各自申報，甚至未填報配偶資料，導致漏報所得，事實上，單純協議分居並不在法定例外範圍內，仍必須依法合併申報，否則即可能被認定為申報不實。

舉例來說，小花（化名）自2023年起與配偶協議分居，當年度即各自辦理綜所稅申報，且未填報配偶資料。經查核後，稅捐機關認定其不符合分開申報要件，要求補徵稅款並依法裁罰。當事人雖主張雙方感情不佳、無共同生活事實，但因未符合上述四種法定情形，最終仍維持原裁罰處分。

國稅局表示，設立這四種例外的目的，在於保障確實面臨特殊狀況的納稅人，例如已由法院介入處理財產制度或子女監護權，或遭受家庭暴力並取得保護令者，才屬於可合理分開申報的情形。若僅是夫妻關係不佳或協議分居，並未經司法程序確認，仍應依規定合併申報。

官員提醒，納稅人在報稅前應先確認自身是否符合分開申報條件，可簡單判斷，只要有法院裁定或保護令者，才可分開申報，沒有則一律合併申報。此外，若過去已誤採分開申報，且尚未經檢舉或查核，應儘速補正，以降低後續補稅與裁罰風險，避免因認知錯誤而增加負擔。