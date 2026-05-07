因應房屋稅2.0新制 竹市稅務局：「跨期併徵」最長須繳16個月稅額

今年期房屋稅已於5月1日開徵，繳納期限至5月31日（因適逢假日順延至6月1日）。新竹市稅務局提醒，房屋稅2.0新制實施後，課徵方式由按「月」改為按「年」計徵，並以每年2月末日為納稅義務基準日，若房屋於去年3月至6月間新、增、改建完成，今年稅單將出現「跨期併徵」現象，課稅月數最長可達16個月，請民眾多加留意。

稅務局舉例，新竹吳姓女子今年1月時購入一戶新成屋，近期收到稅單時，發現課稅月數高達16個月。經稅務局瞭解，該屋於去年3月新建完成並開始課徵房屋稅，依房屋稅2.0新制，去年3月至6月間的稅額將併入下一期一併課徵，因此今年期房屋稅將含括去年3月1日至今年6月30日止，共計16個月的稅額。由於今年2月28日納稅義務基準日當天，房屋所有人為吳女，依法由其負責繳納。

稅務局長蘇蔚芳表示，房屋稅課稅期間為每年7月1日至次年6月30日，並以每年2月末日為「納稅義務基準日」，認定為當年期房屋稅納稅義務人。若房屋於3月1日至6月30日期間新建、增建或改建完成，該期間的稅額並不會在當期開徵，而是併入下一期（即次年5月）一併課徵，形成「跨期併徵」情形，次期課稅月數將會超過12個月，最長達16個月。

稅務局補充，為協助民眾瞭解房屋稅2.0新制內容，稅務局官網設有「房屋稅2.0專區」，提供宣導動畫、懶人包及常見問答(Q&A)等資訊，歡迎多加利用。如有相關疑問，亦可至稅務局網站查詢，或撥03-5225161分機401至417、0800-000321或1999市民服務專線，將有專人提供協助。

市長高虹安表示，房屋稅2.0新制自2024年7月1日起實施，今年5月迎來第2次開徵。新制透過對空（閒）置房屋課以較高稅率，引導多屋族將房屋釋出至租賃市場，成為公益出租人或投入社會住宅，同時維持自住房屋較低稅負。經統計，今年期房屋稅共開徵21萬1394戶，以自住住家用房屋14萬7456戶，占開徵戶數近7成最多，較去年增加1124戶；公益出租人則增加1516戶，顯示市民具備強勁的自住剛性需求，且屋主參與公益出租的意願持續攀升。