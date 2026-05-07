2026報稅／安泰銀祭雙稅分期0利率 新戶辦卡再享300元回饋

五月稅季報到，安泰銀行（2849）為協助客戶妥善因應繳稅支出，特別針對房屋稅及綜合所得稅推出「稅季輕鬆繳」專案，不僅提供刷卡繳稅免手續費，更同步祭出最高12期0利率分期優惠，將單次繳稅支出壓力轉化為更具彈性的靈活調

度資金。同時，針對新戶申辦指定卡別，再加碼提供300元購物金回饋，讓繳稅季也能輕鬆精打細算。

本次專案鎖定2026年5月開徵的房屋稅與綜合所得稅，提供全卡友免手續費分期利多。在綜合所得稅方面，全卡友完成登錄即可自選分3期或6期0利率方案；信用卡電子帳單用戶最高更可享12期0利率。針對房屋稅，持分期卡、分期白金卡等指定卡別只要達指定門檻者即可享12期0利率優惠，另外也提供單筆滿新台幣3,000元享3期0利率低門檻服務，滿足不同族群的繳稅需求。

除了繳稅優惠外，安泰銀行更鎖定新戶祭出實質回饋。申辦Mastercard鈦金卡或分期卡，於核卡後30天內透過LINE Pay或街口支付完成5筆消費，即贈7-Eleven 300元購物金；若選擇VISA御璽卡，核卡45天內累積消費滿新台幣3,000元，同樣享有300元購物金回饋。

安泰銀行提醒，稅季期間刷卡金額通常較高，應及早檢視信用卡額度，並可透過安泰銀行提供臨時額度調整服務，確保繳稅過程順利完成。