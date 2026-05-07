全球最低稅負制首報倒數 KPMG：跨國企業加速 GIR 法遵準備之關鍵解析

全球最低稅負制正式邁入首次法遵合規的關鍵階段。對於採曆年制(1月1日至12月31日)之跨國集團而言，涵蓋2024年度的GloBE資訊申報表(GloBE Information Return，以下簡稱GIR)，其首次申報期限為2026年6月30日。KPMG提醒，距離申報期限僅剩不到三個月時間，面對複雜程度遠超預期的首次申報作業，台商跨國集團應儘早啟動準備與盤點作業。

GIR是全球最低稅負制法遵架構中的核心文件，同時也是各國稅務機關進行風險評估與後續稽核的重要依據。其申報內容涵蓋層面廣泛，包括集團整體營運與稅務概況、完整集團持股架構，以及過渡性國別報告避風港之適用情形。

針對無法通過過渡性國別報告避風港的租稅管轄區，尚須進行有效稅率的詳細計算以及補充稅款之歸屬與分配等資訊。GIR不僅是向稅務機關揭露集團整體稅務狀況的關鍵文件，更是企業內部檢視於哪些租稅管轄區可能產生補充稅負的重要工具。

KPMG安侯建業稅務投資部協理陳鈺雯指出，跨國集團在因應 GIR 首次申報時，集團總部需負責集團各地區之資訊統籌與整合，並協調各租稅管轄區在地成員提供之財務、稅務及營運資料，以確保資料一致性及計算假設合理性，且符合各國全球最低稅負制及在地申報與過渡性國別報告避風港計算之規定。

此外，亦須特別留意各國法規實施時點差異、申報主體安排、補充稅款歸屬判斷，以及過渡性國別報告避風港條款的適用判斷等，避免因資訊落差或解讀不一致。

隨著接近GIR首次申報期限，台商集團應關注各子公司所在地之租稅管轄區是否可透過GIR跨境交換的制度進行申報。截至2026年4月30日，GIR多邊主管機關協議(GIR Multilateral Competent Authority Agreement，以下簡稱GIR MCAA)已簽署的租稅管轄區僅有31個國家，包括澳洲、加拿大、日本、韓國、新加坡、德國、英國、瑞士等國家。陳鈺雯指出，捷克及越南等台商常見之海外投資布局地，迄今仍未加入GIR MCAA。

這意味著，即便集團已在某一GIR MCAA簽署國完成 2024 年度之統一GIR申報，其他未加入協議國家的在地申報義務仍然獨立存在，無法因統一申報而自動免除。在此情況下，集團於各個已立法實施全球最低稅負制的國家，其在地成員實體(Constituent Entities)須分別依當地法令，向所在地稅務機關履行GIR申報義務，大幅提高整體法遵複雜度與行政負擔。

KPMG安侯建業稅務投資部副營運長林棠妮進一步強調，GIR表單需要集團總部蒐集各子公司當地財務數據，並針對所申報之表格內容進行檢視。隨著6月30日申報時限迫近，企業當前最關鍵的工作重點在於：全面盤點各租稅管轄區適用之全球最低稅負制規則與在地申報要求、確認最適申報主體與GIR MCAA覆蓋範圍、重新檢視GIR表單填寫內容之正確性，並及早啟動資料蒐集與有效稅率(ETR)計算，審慎評估過渡性國別報告避風港之可適用性。唯有及早規劃並預留充足準備時間，方能有效降低資料落差與合規不確定性，確保首次GIR申報順利完成，並為後續年度申報建立基礎。