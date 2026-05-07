停業漏報稅 加徵滯報金

財政部高雄國稅局提醒，營利事業若在去年度中經核准暫停營業，仍須在今年5月依規定辦理營所稅結算申報，若未如期申報，只要經核定仍有應納稅額，就會被加徵滯報金或怠報金，最高可達9萬元，企業不可輕忽。

國稅局指出，實務上不少業者誤以為「沒有營業就不用報稅」，但依所得稅法規定，只要是依法設立的營利事業，即使已申請暫停營業，仍須辦理結算申報。

若公司未在期限內申報，但在收到國稅局寄發的滯報通知書後，能在15日內補報，且經核定仍有應納稅額，將依規定按稅額加徵10%滯報金，金額最低1,500元、最高3萬元，也就是說，就算有補報，只要超過期限，仍會被處罰。

若情況更嚴重，例如逾期仍未補報，或超過通知期限才補報，則會被加徵20%怠報金，最低4,500元、最高9萬元，罰則明顯加重。