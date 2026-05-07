單一自住優稅 排除豪宅

有民眾向稅務局反映，兄弟兩人在全國各自僅持有一間房屋，且都在台南市自住使用，但收到房屋稅單，稅率卻分別為1.2％與1％，同樣是自住房屋，為何房屋稅率卻不同？台南市稅務局解釋，關鍵在於房屋評定現值是否低於門檻，若屬於高價屋，就不能適用單一自住1％優惠稅率。

稅務局說明，自住房屋須同時符合三大條件，包括未出租或供營業使用、供本人、配偶或直系親屬實際居住並設立戶籍，且本人、配偶及未成年子女全國合計持有三戶以內，申請核准後，才可適用1.2％自住稅率。

若納稅人本人、配偶及未成年子女在全國僅持有一戶房屋，且房屋評定現值低於一定金額，還可適用更低的1％優惠稅率。以台南市2026年期為例，房屋評定現值門檻為157萬4,900元，低於該標準，才能適用1%稅率。舉例來說，若民眾房屋評定現值為200萬元，即使符合自住條件，也因超過門檻，只能適用1.2％稅率。