2026報稅／人工生殖費用列報 三要件

財政部放寬人工生殖醫療費列報資格，今年5月報稅首次適用。財政部高雄國稅局提醒，雖然適用資格放寬，但仍要留意三大條件，包括須為衛福部人工生殖補助特約機構、療程經主管機關補助、金額須扣除補助及保險給付。

試管嬰兒療程動輒數十萬元，過去依《所得稅法》第17條規定，醫藥及生育費列舉扣除額，原則上須支付給公立醫院、健保特約醫療院所，或經財政部認定會計紀錄完備的醫院，相關費用才可列舉扣除。

民眾過去在健保特約醫院等從事相關手術，原則上列舉扣除沒問題；但不少民眾是在非健保特約人工生殖機構進行療程，即使支出金額龐大，過去也無法列報扣除。

為配合政府推動人工生殖補助政策，財政部去年透過解釋令放寬規定，納稅人、配偶或受扶養親屬，若前往經衛福部核准的人工生殖補助方案特約機構接受療程，且該療程費用已獲中央或地方主管機關核准補助，即使該機構非公立或健保特約醫院，相關醫療費用仍可列舉扣除。

高雄國稅局提醒，並非所有人工生殖支出都能列報，仍須符合條件，包括須為補助方案特約機構、療程須經主管機關核准補助，以及僅能列報扣除補助與保險給付後的實際自付額，民眾申報時應特別留意。

舉例來說，若民眾進行試管嬰兒療程，總費用為50萬元，經主管機關核准補助10萬元，另獲保險給付2萬元，則可列報扣除的金額為38萬元，可有效降低當年度綜合所得稅負擔。

此外，申報時須備妥相關證明文件，包括醫療院所開立的收據正本，及補助核准或撥款證明等資料，供國稅局查核，若未能提供完整文件，恐影響扣除額認定。

國稅局提醒，人工生殖費用金額高，且涉及補助與保險給付計算，建議民眾在報稅前先行整理相關資料，確認是否符合列舉扣除條件，善用新制減輕稅負，避免因申報錯誤而遭剔除補稅。

此外，財政部也提醒，申報醫藥費列舉扣除額，必須是針對身體病痛接受治療而支付的醫療費，也就是「確有醫療必要」才算。舉例來說，像是單純為美容目的整形手術費用，就不能列舉扣除醫藥費。