付不出遺產稅 可延繳兩個月

財政部台北國稅局提醒，納稅人若一時無法在期限內繳清稅款，可在限繳日前申請延後繳納兩個月，且延期期間不加計利息，是短期資金調度的重要緩衝機制，不過要特別留意的是，若對稅額有異議，申請復查的期限不會因此延長。

台北國稅局指出，依《遺產及贈與稅法》第30條第1項規定，遺產稅納稅義務人若確實有繳納困難，可在原訂繳納期限內，向國稅局申請延期兩個月繳納，且不論稅額高低均可適用，也不會加計利息，提供民眾在處理遺產變現或資金調度時，多一段緩衝時間。

舉例來說，若有民眾應繳遺產稅25萬元，原繳納期限至5月25日，但因短期資金不足，於5月15日向國稅局申請延期並獲核准，則繳納期限可延至7月25日，期間無須負擔利息。國稅局解釋，因為實務上不少案件因遺產多為不動產或尚未處分的資產，短期內難以籌措現金，透過延期機制可減輕資金壓力。

不過，國稅局也特別提醒，延期繳納僅限於繳稅期限的展延，並不影響其他法定期間。若納稅人對核定稅額有疑義，仍須在原繳納期限屆滿次日起30日內申請復查，不能因為已申請延期繳納，就誤以為復查期限也會一併延後。

國稅局說，過去確實曾有民眾因誤解規定，在延期繳納期間才提出復查申請，結果因逾期而喪失救濟權利，得不償失，建議民眾在收到遺產稅繳納通知書後，應同時評估資金安排與是否需要提出救濟，避免錯過關鍵期限。