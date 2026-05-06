AI查稅真的來了！勤業眾信：網紅、代購、BNPL風險增高

從網紅分潤、社群代購到「先買後付」（BNPL）交易，國稅局查核力道全面升級。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師李嘉雯提醒，財政部近期陸續發布多項新規與查核重點，代表稅務機關已開始透過生成式AI、大數據比對與金流分析，掌握數位經濟下的新型交易模式。未來不論是零售、電商、餐飲、網紅或代購業者，若稅負異常偏低、漏開發票或漏報收入，都可能成為高風險查核對象。

其中，生成式AI已正式導入稅務查核。財政部所屬國稅局目前已運用AI工具分析大量稅務資料，協助辨識異常交易模式與不合理稅負結構。近期就有業者因營業稅申報數據明顯偏低，被查出漏開統一發票，短漏報銷售額超過2,000萬元，除了補稅外，還被裁處高額罰鍰。

李嘉雯指出，過去國稅局多仰賴人工抽樣查核，如今已逐步轉向數據分析與智慧比對。若企業長期稅負低於同業平均，尤其是零售、電商、餐飲及服務業等現金流量大的產業，更容易被系統列為高風險對象。

另一方面，隨著社群媒體與影音平台興起，財政部也正式建立網紅課稅規範。財政部已於114年12月發布「個人於網路發表創作或分享資訊課徵綜合所得稅作業規範」，明定網紅從平台取得的廣告分潤、訂閱費、直播分成與觀眾打賞等收入，屬於「執行業務所得」，必須依法申報納稅。

此外，若收入來自海外平台，原則上可按50％認定為台灣境內利潤貢獻程度計算課稅；若納稅人能提出證明文件，也可核實計算。國稅局也提醒，若網紅已達「經常性提供勞務」且單月銷售額超過5萬元營業稅起徵點，就必須辦理稅籍登記並繳納營業稅。

考量新制剛上路，財政部也提供輔導緩衝期。若平台未依規定辦理扣繳、申報扣繳憑單，或網紅未誠實申報收入，只要在115年6月30日前主動補報補繳，原則上可免罰，僅需補繳利息。

除了網紅經濟，海外代購與社群接單模式也成為國稅局鎖定重點。國稅局近期再度強調，代購業者若以自己名義代客購買商品並交付委託人，依法即屬「銷售貨物」，不只代購佣金需要開發票，就連商品實際價格也必須一併開立統一發票，並在備註欄註明「代購」。

稅務機關指出，實務上不少代購業者僅針對佣金開立發票，將商品款項視為代收代付，但此作法已被視為高風險行為。國稅局也呼籲業者主動檢視過去申報情況，若尚未被查核前自行補報補繳，仍有機會適用免罰規定。

近年快速崛起的「先買後付」服務，同樣被納入查核範圍。國稅局說明，消費者雖透過BNPL平台分期付款，但本質上仍是向商家購買商品或勞務，因此營業人仍須在銷售當下依法開立統一發票，不能因款項由BNPL業者先代墊，就延後或不開發票。

此外，BNPL業者向商家收取服務費，以及向消費者收取分期手續費，也都各自負有開立統一發票義務。未來國稅局將透過金流資料蒐集與交叉比對，防堵企業利用BNPL架構短漏報收入。

李嘉雯表示，從AI查稅、網紅課稅、代購發票到BNPL納管，可以看出稅務機關已逐步掌握數位經濟下的新型交易與金流模式。企業不論是品牌商、零售通路、電商平台或高單價服務業者，都應重新檢視發票制度、收入認列與內控制度，避免因稅務管理不足而面臨補稅與裁罰風險。