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台灣報稅系統完勝德國大魔王等級！她用「一張卡」10分鐘成功送出資料

聯合新聞網／ 綜合報導
2026報稅季開跑，有民眾分享她在德國使用自然人憑證報稅非常方便。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
2026報稅季開跑，有民眾分享她在德國使用自然人憑證報稅非常方便。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

2026報稅季開跑，所得稅申報共有6種登入驗證方式，包括健保卡+註冊密碼、自然人憑證、電子憑證、戶號＋身分證字號、行動自然人憑證、行動電話認證。近日一名住在德國的台灣人，她僅用了自然人憑證花10分鐘即報稅成功，大讚流程真的很方便。

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原po在Threads發文表示，她今年1月至戶政事務所申請文件辦了一張自然人憑證，在德國可線上申請電子戶籍謄本，兩兄弟可以順利申請德文出生證明，不用跑回台灣公證兩兄弟身分。

她指出，德國的報稅非常繁瑣，並且稅收高達40%，如果想要節稅，還要把所有的帳單明細全部列印，最終還不確定能不能退稅，這次報稅使用了自然人憑證，讓所有報稅資料速速完成。

貼文底下有網友留言，「自然人憑證真的很方便，在德國我也是用它幫在台灣的家人報稅」、「但要先買好讀卡機」。

萊恩的德奧歐洲日記 - 德語學習交流」粉絲專頁曾指出，在德國第一次報稅的外國人應該會很崩潰，原因就在於德國採用特殊的6種累進稅級制，是否單身跟有無小孩，會決定每個月領薪水時被扣走的預繳稅額，所以不是固定級距，是整段公式慢慢往上推升。

報稅方式部分，德國的報稅網頁看起來很多專業的德文術語，堪稱大魔王等級，台灣則整合了報稅系統，除了很多認證方式可以登入外，只要確認金額無誤，或是新增所得項目，甚至點選退稅帳號就完成，「外國友人分享健保卡功能甚至強過身分證，台灣的e化完勝德國」。

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