捍衛國安與法治公義 115年調查局特考菁英招募倒數
隨著全球局勢變化與數位科技疾速發展，維護國家安全與打擊重大犯罪，面臨前所未有的挑戰。法務部調查局公告「115年調查人員特種考試」相關期程，廣邀具備正義感與專業技能的青年才俊加入國家調查官行列，共同築起捍衛社會公義的堅實防線。
本年度招考涵蓋多元專業領域，除核心的調查工作組外，亦針對法律、財經、化學、醫學、電子、資訊及營繕工程等專業人才設置職缺。
錄取人員將進入調查局幹部訓練所接受為期一年的精實訓練，內容包含案件偵蒐實務與高強度體能訓練，旨在培育出能應對反滲透、防制洗錢、查緝毒品及資安防護等複合式挑戰的精英人員。
根據考選部規劃，115年度調查人員三等考試報名預計至5月7日截止。考試採分階段甄選，第一試筆試將於8月8日至9日在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等六大考區同步舉行。通過筆試後，應考人需進一步參與11月下旬的體能測驗，以及12月底的個別口試，展現體魄與專業思辨能力。
在考試科目方面，普通科目包含國文(含作文與測驗)及綜合法政知識與英文。專業科目則依組別而異，例如調查工作組聚焦於社會學、政治學及刑事訴訟法等；資訊科學組則測驗操作系統、資料庫與資訊安全實務等。
整體成績計算以筆試佔80%、口試佔20%合併計分，體能測驗則採及格制，男性需於5分50秒內、女性於6分20秒內完成1,200公尺跑走。
調查局強調，調查官的工作性質具備高度機動性與挑戰性，工作範疇橫跨前期蒐證、搜索、跟監、拘提及各國情報交換，是守護第一線國境安全與社會穩定的重要力量。
歡迎18歲以上、30歲以下，對國家安全充滿熱忱的優秀青年踴躍報考，開創具備使命感的職涯新篇章。
更多的詳細資訊與簡章下載，請參考法務部調查局官方網站：https://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=ecdd6e89-c0d7-447d-bc2e-4bb46648bf18
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。