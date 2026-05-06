租屋族報稅會被房東發現嗎？ 專家教戰3大節稅攻略：社會住宅也行

這個月是報稅季，許多廣大的租屋族們也很苦惱，到底該不該申報「租金支出」？「RentOn租屋智選」在Threads上發文表示，「租屋報稅，房東會知道嗎？答案是：會」。

「RentOn租屋智選」在Threads指出，如果房東沒有正確申報租賃所得，租客報稅後，房東通常會在數個月後收到國稅局的補稅通知，就算房東同時出租好幾間，通知上也會顯示房屋地址，所以透過地址房東就可以知道是哪個房客申報的。

不過有網友在貼文下方發問，如果是分租套房，租客們共用同一個門牌地址，「這樣房東能區分出是哪個房客嗎？」有人留言指出，其實房東會看得到申請人的姓名。

其他人也紛紛表示，「上次申報後被房東知道，後來房東告知要漲價，我直接表明不承租了」、「房東人很好，所以不好意思申報」。

此外，「RentOn租屋智選」進一步解釋，如果民眾已經申請租屋補助通過，報稅原則上對房東沒有負面影響。還有人問說，「住政府的社會住宅可以扣除嗎？」答案是可以，若有政府補助，扣掉之後，剩下自己付的租金也能申報。

事實上，以往租金支出為「列舉扣除額」，需與「標準扣除額」二擇一申報，但自2025年起，租金支出改為獨立的特別扣除額，加上租金申報金額上限從12萬元上調為18萬元，節稅效果更明顯，且房東不得禁止房客報稅。

租屋族今年怎麼報稅？

一、先釐清自身條件

租屋族只要符合家庭無自有房屋，且所得未達排富門檻的條件，今年報稅記得附上租賃合約和房租付款證明，即可申報特別扣除額抵稅。

二、注意「排富條款」

綜合所得稅率達20%（114年所得淨額133萬以上）、股利採28%分離課稅，或是基本所得額超過750萬元者，皆被排除在外。以上符合任一條件就無法適用租金支出特別扣除額。

三、關鍵資料要準備好

租賃契約書影本（114年1月1日至114年12月31日），若有換約或搬家等多份契約也都要附上。

支付租金證明包括ATM轉帳交易明細、匯款證明，或是房東簽收的收據影本，擇一提供。

若戶籍遷入租屋處者，提供設籍證明（如身分證、戶口名簿）即可，若戶籍未遷入，需檢附「個人承租自住房屋切結書」，並搭配租約、租金轉帳紀錄等文件，確保符合「自住」事實，切結書格式可向當地稅務機關查詢。

申報過程遇到問題，民眾可撥打國稅局免付費專線0800-000-321諮詢。