2026報稅／醫藥費列舉扣除注意！拿過保險理賠要先扣掉

報稅列報醫藥及生育費扣除額時要注意，若已領到保險理賠，相關費用不能再全額申報扣除。財政部南區國稅局提醒，不論是實支實付醫療險，或是定額給付醫療險，只要已獲保險給付，理賠部分都不得重複列報，否則恐遭剔除補稅。

國稅局表示，依所得稅法規定，納稅人、配偶或受扶養親屬支付的醫藥及生育費，只要是支付給公立醫院、健保特約醫療院所，或經財政部認定會計紀錄完備的醫院，都可列報綜合所得稅列舉扣除額。不過，若該筆醫療支出已取得保險理賠，理賠部分不得再重複扣除。

國稅局舉例，小花申報2024年度綜合所得稅時，列報20萬元醫藥及生育費扣除額，但經查核後發現，其中5萬元已獲保險理賠，因此最後僅核定15萬元可列報扣除。

許多民眾容易誤以為只有「實支實付」醫療險理賠需要扣除，其實即使是不用檢附醫療收據的「定額型醫療險」，只要有獲得保險給付，同樣不能重複列報醫藥及生育費扣除額。

國稅局建議，民眾申報綜所稅前，可先整理醫療支出與保險理賠資料，確認實際自付金額後再申報，以免因重複扣除遭國稅局剔除補稅。