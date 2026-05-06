他賣房收到百萬補稅單嚇壞 納保官找到這招幫解套

民眾若對稅捐核定結果有疑義，或因不熟悉法令導致補稅、裁罰金額過高，可向國稅局納保官尋求協助。近期就有民眾因漏報房地合一稅，原本連補帶罰高達180萬元，最後經重新審認，確認符合重購退稅規定，不僅免補稅、也免罰鍰，僅剩未依規定申報的3,000元行為罰。

財政部中區國稅局指出，納稅人小明（化名）在2025年間出售房地，但未依規定申報個人房屋土地交易所得稅，經國稅局查核後，核定補徵稅額120萬餘元，另裁處60萬餘元罰鍰，由於金額龐大、難以負擔，因此找上納保官協助。

納保官受理案件後，主動與小明溝通並了解交易背景，發現小明並非故意漏報，而是因不熟悉房地合一稅規定，加上2024年間剛購入新屋、房貸壓力增加，才於2025年間出售原有自住房屋。

檢視相關資料後，納保官發現，小明屬於2年內「先購後售」情形，符合重購自住房地退稅規定，因此協助補齊房屋買賣契約等證明文件，並由原查單位重新審認。

國稅局重新審查後，確認小明出售及重購房屋均具自住事實，符合房地合一稅重購退稅規定，因此原本核定的補稅及漏稅情形均獲排除，不必再補繳120萬餘元稅款，也免除60萬餘元漏稅罰鍰。

雖然小明符合退稅優惠，但因仍未依規定辦理申報，因此仍須裁處3,000元行為罰。納保官也提醒，民眾若適用重購自住房地退稅優惠，重購後5年內不得改作其他用途或再行移轉，否則將追回原先扣抵稅額。