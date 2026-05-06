遊戲幣平台別搞錯！國稅局揭5條件才能適用差額課稅

經營網路遊戲幣買賣的業者要注意營業稅申報規定。財政部中區國稅局表示，近期發現部分業者誤以為遊戲幣交易都可適用「差額課稅」，僅就價差開立統一發票，但若不符合規定，仍應按銷售全額開立發票，否則恐面臨補稅及處罰。

國稅局解釋，依現行規定，營業人提供網路連線遊戲玩家間的交易服務，若符合特定條件，才能按收付價款差額課徵營業稅，並開立二聯式統一發票。

適用條件包括遊戲幣買賣雙方都必須是自然人、交易平台具備實名驗證機制、採履約保證方式交易、揭示遊戲幣與新臺幣換算比值，以及可提供完整交易與收付款紀錄。

不過，國稅局提醒，若營業人是向其他公司行號購入遊戲幣，即使已取得進項統一發票，仍不符合差額課稅規定，必須按銷售總額開立統一發票；另外，向買方收取的手續費，也應一併計入銷售額課稅。

舉例來說，甲公司以9,000元向乙公司購入遊戲幣，再以1萬元出售給自然人，並另收45元手續費，由於遊戲幣來源為其他營業人，因此不適用差額課稅，甲公司應就1萬45元全額開立統一發票，而非僅按價差1,000元課稅。

國稅局提醒，若業者因誤解規定而短漏報稅額，只要在未被檢舉或查獲前，自行補報補繳並加計利息，依《稅捐稽徵法》規定，可免予處罰。