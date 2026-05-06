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張榮發遺產之訴訟案枝節橫生 結案遙遙無期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

張榮發基金會近日以「死因贈與」向法院提起張榮發遺產之訴訟案，讓原本就已經難解的張家四兄弟之爭，形同加入新的爭產人，讓張榮發遺產歸屬問題的複雜度再升高。

法律專家分析，張榮發於2014年立下密封遺囑，指定由四子張國煒接任總裁並單獨繼承財產，該遺囑已獲最高法院判決有效。不過，由於其餘三名兄長仍享有「特留分」權利，加上遺產涵蓋動產、不動產、現金及股票等多元資產，實際分配仍須四方協商達成共識，遺囑執行人方能執行；現在又有新的主張加入，張榮發財產分配完成恐遙遙無期。

長榮集團張家四兄弟歷經一場激烈的經營權之爭，在經營權底定後，焦點轉向龐大遺產的分配問題。由於已故總裁張榮發資產類型多元，四兄弟遲遲無法取得共識，導致訟案紛陳。如今再加上基金會提出「死因贈與」訴訟，使整體遺產分配的複雜度進一步升高。

張榮發基金會執行長鍾德美曾指出，張榮發生前始終強調，「人活著，就是要積功德、做善事。企業家在事業有成之餘，不能忘本，應適時行善布施、回饋社會。」即便病榻期間，仍經常關心並要求回報公益慈善事業的推動進度。

鍾德美指出，長期秉持張榮發「補乎足」（指行善不計成本）的處世哲學及「實查親訪」的現場主義，作為推動公益的核心精神。自張榮發辭世十年以來，基金會持續投入各項公益活動，累計支出已逾新台幣40億元，涵蓋全球文教等領域。

張榮發 張國煒 長榮集團

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