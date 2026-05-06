公營公司幼兒園免稅 有眉角

近日有歐洲企業客戶預計收購位於中國大陸的供應商(以下稱「目標公司」)，使集團在中國可擁有直接控股的工廠，並因此委託凱博進行財務盡職調查。雖然目標公司位於中國大陸，但其股東、出貨對象分布於兩岸三地，於是

2026-05-06 01:31