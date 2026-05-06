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建商接手爛尾樓 賣房享優稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部日前修正公布「房地合一課徵所得稅申報作業要點」，其中針對都更期間更換起造人、新建商接手爛尾樓等特殊情況，若能舉證確為實際興建者，蓋好後首次移轉，仍適用20％稅率。

依規定，營利事業（建商）興建房屋後「第一次移轉」的房地交易，所得免按房地合一稅分開計算，直接併入「當年度營利事業所得額」，適用20％營所稅率。

實務上常會遇到像是都更期間更換起造人、新建商接手爛尾樓等特殊情況。

財政部官員解釋，針對這種非起造人但卻實際興建的情況，此次修訂辦法規定，只要提出包括帳簿憑證、進料紀錄、施工紀錄、料工費證明或其他可證明實際興建資料，經核實認定後，可視為實際興建者，得適用20%營所稅率，可免去房地合一加重稅率。

此次修正除了針對特定股權房地合一課稅方式有大幅調整外，官員表示，另外也彙整過去函釋，包括定明配偶相互贈與、連續繼承等方式取得房地之取得日、持有期間計算，及獨資合夥課稅規定等。

針對獨資資本主或合夥組織合夥人與地主合作興建取得房地，在五年內交易，和一般營利事業一樣，可適用20％稅率課徵房地合一稅。

官員指出，獨資及合夥組織因為不具法人格，因此購買房地時，不能登記在公司之下，而是要登記於負責人或合夥人個人名義，課稅方式則是由獨資主或合夥人按個人房地合一所得稅方式課稅，納稅義務人為企業主本人。

過去爭點常發生於獨資或合夥組織，想要與地主合作新建房屋，並於取得房地後出售，到底能否比照其他公司正常供給市場的營業活動以20％稅率計算。

官員解釋，從政策考量，若屬正常供給不動產市場的生產性營業活動屬蓋房屋出售之行為，不應受房地合一加重稅率影響，因此過去曾函釋，獨資合夥營利事業與地主合作新建房地出售時也可按20％稅率課稅。

另外，官員指出，過去條文只有簡單寫「房地」的部分，也趁這次修法將文字補充為房屋、土地、房屋使用權、預售屋、股權。官員強調，房地合一稅2.0母法本就納入相關樣態，此次只是補充文字，制度並未調整。

房地合一 財政部 建商

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