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綜所稅網路可申報、面對面詢問較放心 國稅機關很熱鬧

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
又到綜所稅的報稅月，民眾到國稅單位查找資料。記者簡慧珍／攝影
又到綜所稅的報稅月，民眾到國稅單位查找資料。記者簡慧珍／攝影

過了五一勞動節連假，各國稅機關又見申報民眾申報綜所稅，今年政府繼續鼓勵網路報稅，祭出總獎金525萬元的抽獎活動，不少人查找所得資料後，請國稅單位人員或報稅服務隊志工協助上網申報，就算親自到國稅機關也要爭取抽獎機會。

國稅機關年年強調越早申報，符合退稅資格者越早獲得退稅，這兩天各國稅機關查找資料和洽詢報稅細節的民眾絡繹前往。中區國稅局員林稽徵所發現，部分民眾把去年退休的配偶列為共同申報對象，子女把退休的爸爸或媽媽列入扶養親屬，完成申報才知道重複，焦急詢問修改辦法。

員林稽徵所表示，國稅單位審查時會查出重複申報，通知報稅民眾修正，請民眾不用擔心因重複課稅觸犯法規，屆時可選擇較有利的申報方式。

國立員林家商、國立員林農工今年仍指派報稅志工隊到員林稽徵所服務，學生很熱心為民眾解答，甚至代操作桌上型電腦；一名學生志工說，有的民眾增加扶養親屬，看到可扣除金額大增都很高興。

員林稽徵所服務員林市、田中鎮、溪湖鎮、社頭鄉、二水鄉、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉及大村鄉合計9個鄉鎮市，去年受理申報件數10萬5千件。員林稽查所表示，本（5）月11日之前完成網路報稅，及到戶籍所在地所屬國稅機關完成申報作業，若有退稅會列為第一批，且網路申報可參加抽獎，首獎現金5萬元，中獎名額1萬9586個。

員林稽徵所又表示，今年兩大項目扣除額調整，一是基本生活費比原來調高3千元，新規定為21萬3千元，另一項是長照特別扣除額，額度為12萬至18萬元，須注意有排富條款；此外，今年新增網紅所得稅，自平台取得分潤性質的勞務報酬應課稅。

國稅局 綜所稅 報稅

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